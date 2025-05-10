"Сити" не смог победить "Саутгемптон"
"Саутгемптон" избежал участи стать худшей командой Премьер-Лиги всех времен, неожиданно набрав недостающее очко в противостоянии с "Манчестер Сити" — 0:0.
Относительно выезда к "Лестеру" в стартовом составе "Саутгемптона" произошло три изменения. Вместо Кайла Уолкер-Питерса, Райана Мэннинга и Росса Стюарта появились Велингтон, Тайлер Диблинг и Джеймс Бри.
В стартовый состав "горожан" вернулся Эрлинг Холанд, пропустивший семь предыдущих матчей. Также с первых минут вышли Мануэль Аканджи, Рико Льюис, Джеймс Макати и Фил Фоден.
"Сити" владел подавляющим преимуществом в первом тайме, однако оказываемое давление не было концентрированным.
За 45 минут гости несколько раз пробили, включая пару штрафных Кевина Де Брюйне, но реальных моментов не создали. Разве что неточный удар Аканджи головой таил в себе некоторую опасность.
Во втором тайме ничего поначалу не изменилось, но ближе к концу матча "горожане" усилили натиск и, наконец, стали напрягать голкипера "святых" Аарона Рамсдейла.
Однако штурм, который устроил "Сити", так и не увенчался голом. Уже в компенсированное время "Саутгемптон" спасла перекладина после удара Омара Мармуша из штрафной площади.
Будучи самой пропускающей командой Премьер-Лиги, "Саутгемптон" неожиданно предстал крепким орешком. "Сити" оступился и отсрочил решение задачи по попаданию в Лигу Чемпионов.
"Саутгемптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
10.05.2025 19:00
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дениска, я попробовал открыть ссылку на твои комменты на платформе по изучению англа, но комментов нет. ты зачем удалил?
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Источник: http://fapl.ru/posts/114720/?c=1
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Если такая шняга будет и в следующем сезоне, когда Родри вернется, Пепа попрут уже в октябре.
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Игроки «Манчестер Сити» после завершения матча и ухода с поля соперников, показывают верным болельщикам голы, которые не вошли в игровое время.
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