"Арсенал" обсуждает с Троссардом новый контракт до 2029 года

"Арсенал" начал переговоры со своим вингером Леандро Троссардом о новом контракте.

Троссард выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Брайтона" за 27 миллионов фунтов в январе 2023.



"Арсенал" обратился к варианту с Троссардом лишь после того, как проиграл борьбу "Челси" за Михаила Мудрика, однако Леандро показал себя очень полезным игроком, даже не имея твердого места в основе "канониров".



Например, в этом сезоне Премьер-Лиги 30-летний бельгиец забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.



Действующий контракт Троссарда истекает в следующем году и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что "Арсенал" хочет связать будущее Леандро сразу до лета 2029.



"Арсенал" также ожидает интереса к Троссарду со стороны саудовских других грядущим летом, оказавшись продать Леандро в "Аль-Иттихад" в сентябре 2024.