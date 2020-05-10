Слот: "Мы сделали все возможное, чтобы сохранить Трента"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его клуб сделал все возможное, чтобы предотвратить уход защитника Трента Александер-Арнольда.

В начале этой недели Александер-Арнольд объявил, что не будет продлевать свой истекающий контракт и уйдет из "Ливерпуля" свободным агентом в конце сезона.



По словам Слота, таково решение самого Слота, потому что "Ливерпуль" хотел и пытался сохранить своего воспитанника.



"Трент — не первый и не последний, кто уходит из этого особенного клуба. Мы сделали все возможное, чтобы сохранить его, и затем мы смирились с его решением".



"Вы можете понять, что он хочет новый вызов, потому что это естественное желание для игроков, которые проводят так много лет в одной лиге".



"То, что он уходит, расстраивает фанатов, его партнеров по команде и меня. Нам будет не хватать очень хорошего человека и очень, очень, очень хорошего крайнего защитника", — цитирует Слота Daily Mail.