Салах признал, что мог уйти из "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признал, что он реально мог покинуть мерсисайдский клуб в конце сезона.

В прошлом месяце Салах продлил свой истекавший контракт до лета 2027, сделав это незадолго до того, как "Ливерпуль" оформи титул Премьер-Лиги.



По словам Салаха, переговоры о новой сделке проходили непросто, и 32-летний египтянин был готов к тому, что ему придется уйти из "Ливерпуля" в конце сезона.



"Да, такая вероятность была. Вообще-то, это было немного странно, потому что мы очень сильно проводили этот сезон, а эти переговоры складывались непросто".



"В итоге все закончилось хорошо: мы стали чемпионами, а я остаюсь еще на два сезона".



"Полагаю, в конце концов эта неопределенность стала огромным преимуществом, потому что статистически я провел лучший сезон в своей жизни. Вероятность того, что это будет мой последний сезон здесь, наверное, придала мне желание получить максимальную отдачу и сделать все возможное для завоевания титула, как я и обещал".



"У меня был этот настрой: если клуб не хочет продлевать мой контракт, то не беда, давайте финишируем как можно лучше, чтобы я мог уйти, громко хлопнув дверью".



"Я даже сказал, что это (титул) моя главная цель. Я впервые в своей карьере поместил чемпионат выше Лиги Чемпионов".



"Было так обидно не отпраздновать чемпионство с нашими фанатами в 2020 году из-за пандемии. Мы вместе с командой абсолютно хотели дать это фанатам и городу. Девять месяцев спустя обещание было исполнено", — цитирует Салаха Daily Mirror.