"Боруссия" заинтересована в Джобе Беллингеме

Дортмундская "Боруссия" заинтересована в приобретении полузащитника "Сандерленда" Джоба Беллингема.

По информации Sky Sport Germany, в минувшую среду Англию посетила делегация "Боруссии", включая управляющего директора Ларса Рикена и главного тренера Нико Ковача.



Боссы "Боруссии" провели переговоры с лагерем Беллиннема, который накануне помог "Сандерленду" выиграть первый полуфинальный матч плей-офф Чемпионшипа против "Ковентри" (1:2).



В 2020 году "Боруссия" приобрела Джуда Беллингема у "Бирмингема", и старший брат Джоба провел три сезона в Дортмунде, прежде чем отправился в "Реал".



В этом сезоне 19-летний англичанин забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 40 матчах за "Сандерленд", чей выход в Премьер-Лигу может нарушить планы "Боруссии".