Гвардиола: "Мой самый сложный сезон"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал сезон 2024/25 сложнейшим в своей карьере.

После четырех подряд титулов Премьер-Лиги "Сити" резко сбавил обороты. В этом сезоне "горожане" не только не смогли защитить чемпионское звание, но и рано покинули Лигу Чемпионов.



Место в топ-5 Премьер-Лиги и Кубок Англии могут стать единственными утешениями для "Сити" в этом сезоне, но общего впечатления они не изменят.



"Определенно, это самый сложный сезон. Он был более требовательным, гораздо более требовательным. Когда вы не побеждаете, ситуация становится более требовательной в плане эмоций, подготовки, настроений и всего прочего".



"Это был более сложный сезон, нежели предыдущие, когда мы сражались за титул".



"У нас было много травм, у нас не было энергии. В большинстве случаев мы старались, но у нас не получалось".



"Я не нашел способ, чтобы они почувствовали себя комфортно и выигрывали больше матчей. Я расстроен собой, когда дела не идут хорошо. Я должен проявлять себя снова и снова. Нельзя жить воспоминаниями", — цитирует Гвардиолу The Independent.