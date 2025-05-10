"Рейнджерс" задумывается о возвращении Джеррарда
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард может вернуться на должность главного тренера "Рейнджерс".
Этот сезон "Рейнджерс" завершает при временном тренере Барри Фергюсоне, который был поставлен во главе команды после увольнения Филиппа Клемана в феврале.
"Рейнджерс" остается сыграть еще три матча до завершения сезона в шотландской Премьер-Лиге, но клуб из Глазго уже начал процесс поисков постоянной замены Фергюсону.
По информации The Telegraph, составленный "Рейнджерс" список кандидатов является двузначным и включает в себя Джеррарда, который принес клубу титул в 2021 году.
В своем третьем и заключительном сезоне в "Рейнджерс" Джеррард также достиг финала Лиги Европы, после чего ушел тренировать "Астон Виллу", а летом 2023 оказался в "Аль-Иттифаке".
Сейчас Джеррард находится без работы с января, когда он по своей инициативе покинул Саудовскую Аравию.
В шорт-листе "Рейнджерс" также значатся Гари О'Нил, Роб Эдвардс, Расселл Мартин и ряд иностранных специалистов. В данный момент какого-либо явного фаворита нет.
10.05.2025 13:00
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