Мойес: "Ноль правды в слухах насчет Ришарлисона"

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес опроверг слухи о намерении своего клуба вернуть нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона.

На днях издание Sky Sports сообщило, что Мойес является большим поклонником Ришарлисона и хочет вернуть 27-летнего бразильца, которого "Эвертон" продал в "Тоттенхэм" за 60 миллионов фунтов в 2022 году.



Мойес не скрывает своих симпатий к Ришарлисону, однако у Дэвида нет планов по возвращению игрока, который за четыре года на "Гудисон Парк" забил 53 гола в 152 матчах.



"Ришарлисон — действительно хороший игрок и тот, кто мне нравится. Но я лишь могу сказать, что с моей стороны в этом ноль правды", — приводит слова Мойеса BBC.