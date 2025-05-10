"Вест Хэм" пока не принял решение по Антонио

"Вест Хэм" пока не принял решение насчет будущего своего нападающего Мичейла Антонио.

Антонио не играет с тех пор, как попал в автомобильную аварию в декабре, сломав ногу и проведя более трех недель в госпитале.



Сейчас 34-летний игрок сборной Ямайки уже приступил к легким тренировкам, но вопрос о продлении его истекающего в конце сезона контракта остается открытым.



"Когда нам будет о чем-нибудь объявить, мы объявим об этом. В случае с Мичейлом это уникальная ситуация в том плане, как он восстанавливается после своей травмы. Его дела идут великолепно, он многое преодолевает, и мы будем поддерживать его. В данный момент это самое важное", — цитирует главного тренера "Вест Хэма" Грэма Поттера BBC.



Добавим, Антонио является лучшим бомбардиром "Вест Хэма" в истории Премьер-Лиги, забив 68 голов в 268 матчах.