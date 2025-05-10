Аморим похвалил "идеального" Маунта

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что полузащитник Мейсон Маунт идеален для его игровой схемы.

С момента своего перехода из "Челси" в 2023 году Маунт перенес ряд травм, которые пока не позволили ему раскрыться в "Юнайтед", однако проблесками Мейсон все же демонстрирует свой талант.



Например, в минувший четверг Маунт появился на замену против "Атлетика" и оформил дубль, чем помог "Юнайтед" одержать победу 4:1 и выйти в финал Лиги Европы. Аморим чувствует, что 26-летний англичанин может стать очень важным игроком для него.



"Я так рад за него. Он такой классный игрок. Он действительно упорно трудится и обладает мастерством. Если бы вы видели, как упорно Мейсон трудится каждый день, как хорошо питается, как принимает ледяные ванны, вы бы захотели сохранить такого рода игрока. Он идеален для этой позиции, потому что он может быть полузащитником, но также он бежит словно вингер, поэтому я действительно рад за него".



"И не только я — взгляните на скамейку. Это лучшее ощущение для тренера, когда скамейка так радуется за Мейсона Маунта. Каждый в этой раздевалке видит, что Мейсон Маунт делает все возможное, чтобы быть доступным. Он действительно хороший игрок, и оба его гола действительно хороши", — цитирует Аморима The Guardian.