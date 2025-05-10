"Реал Бетис" обсудит с МЮ продление аренды Антони

Президент испанского "Реал Бетис" Анхель Харо заявил, что его клуб запланировал встречу с "Манчестер Юнайтед" насчет продления аренды вингера Антони на следующий сезон.

На вторую половину этого сезона Антони отправился в аренду в "Реал Бетис", с тех пор забив восемь голов и отдав пять результативных передач в 21 матче.



Великолепная форма Антони позволила "Реал Бетис" достичь финала Лиги Конференций, где команда Мануэля Пеллегрини сразится с "Челси".



"Реал Бетис" не может позволить себе постоянный трансфер Антони, но сохраняет надежду продлить арендное соглашение на сезон 2025/26.



"Сохранить Антони в качестве нашего игрока будет очень, очень сложно. У нас состоится встреча с "Манчестер Юнайтед" насчет продления аренды еще на год, взяв на себя часть зарплаты игрока".



"Это зависит от готовности игрока и "Манчестер Юнайтед". Первым делом идет "Манчестер", а затем нужно будет договориться с игроком, но мы пока от этого".



"Сейчас игрок полностью освоился и хочет завоевать трофей с "Бетисом". Когда придет время, и сезон закончится, он сможет принять решение, если у него будет такая опция", — цитирует Харо Daily Mirror.