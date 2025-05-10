Главный тренер французского "Марселя" Роберто Де Дзерби был рекомендован "Тоттенхэму".

Будущее нынешнего наставника "Тоттенхэма" Анге Постекоглу находится под большим вопросом, и кажется, что даже победа в финале Лиги Европы может не спасти австралийского специалиста — уж слишком плохо "шпоры" выступают в Премьер-Лиге.



По информации talkSPORT, только на прошлой неделе бывший управляющий директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи провел переговоры о своем возвращении в лондонский клуб, заодно обсудив тренерский вопрос.



И Паратичи рекомендовал "Тоттенхэму" пригласить своего соотечественника Де Дзерби, который только год назад покинул "Брайтон", но сейчас открыт к возвращению в Премьер-Лигу.



В то же время целью номер один президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви является наставник "Борнмута" Андони Ираола, но тот собирается обсудить новый контракт со своим клубом.