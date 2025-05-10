Де Дзерби был рекомендован "Тоттенхэму"

Роберто Де Дзерби Главный тренер французского "Марселя" Роберто Де Дзерби был рекомендован "Тоттенхэму".

Будущее нынешнего наставника "Тоттенхэма" Анге Постекоглу находится под большим вопросом, и кажется, что даже победа в финале Лиги Европы может не спасти австралийского специалиста — уж слишком плохо "шпоры" выступают в Премьер-Лиге.

По информации talkSPORT, только на прошлой неделе бывший управляющий директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи провел переговоры о своем возвращении в лондонский клуб, заодно обсудив тренерский вопрос.

И Паратичи рекомендовал "Тоттенхэму" пригласить своего соотечественника Де Дзерби, который только год назад покинул "Брайтон", но сейчас открыт к возвращению в Премьер-Лигу.

В то же время целью номер один президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви является наставник "Борнмута" Андони Ираола, но тот собирается обсудить новый контракт со своим клубом.


Метки Де Дзерби, Марсель, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2025 08:00

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