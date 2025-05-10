"Арсенал" договорился с Субименди

"Арсенал" достиг принципиальной договоренности с полузащитником испанского "Реал Сосьедад" Мартином Субименди.

Прошлым летом отказав "Ливерпулю", на сей раз Субименди все-таки приедет в Премьер-Лигу и будет призван заменить в "Арсенале" покидающего клуб Жоржиньо.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "Арсенал" полностью договорился с лагерем Субименди. "Реал Сосьедад" ничего не может с этим поделать, потому что "канониры" собираются выплатить отступные в 51 миллион фунтов по контракту Мартина.



Джейкобс подчеркивает, что основную работу над согласованием трансфера Субименди проделали бывший спортивный директор "Арсенала" Эду и его заместитель Джейсон Айто.



Андреа Берта, сменивший Эду, лишь закончил начатое, и 26-летний игрок сборной Испании должен стать первым приобретением "Арсенала" при нем.