36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 10 мая, пятью поединками стартует 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — ЭВЕРТОН 17:00



"Фулхэм" потерпел шесть поражений в 10 последних матчах Премьер-Лиги — как и в 25 предыдущих. "Эвертон" выиграл только один из 10 последних поединков чемпионата (6 ничьих, 3 поражения). "Дачники" ни разу не уступили в шести последних встречах с "ирисками" (3 победы, 3 ничьи).



"Фулхэм" потерял с травмами Тимоти Кастаня, Сашу Лукича и Харрисона Рида — впридачу к Рису Нелсону и Родриго Мунису.



Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре, пропустивший матч против "Ипсвича" из-за обстоятельств личного характера, снова доступен.



ИПСВИЧ — БРЕНТФОРД 17:00



"Ипсвич" проиграл 10 из 11 последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Брентфорд" может впервые с марта 1939 оформить четыре победы кряду в высшем дивизионе. В октябре "пчелы" переиграли "трактористов" со счетом 4:3, уступая в два мяча по ходу матча.



Защитник "Ипсвича" Бен Джонсон уже отбыл свою дисквалификацию, но Лиф Дэвис — пока нет. Калвин Филлипс и Йенс Каюсте под вопросом.



Защитник "Брентфорда" Аарон Хики пока не готов играть. В прошлый уикенд Игорь Тиаго вышел на поле впервые за пять месяцев.



САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Если "Саутгемптон" проиграет, то повторит рекорд по количеству поражений за сезон Премьер-Лиги (29). "Манчестер Сити" ни разу не уступил в девяти последних матчах во всех соревнованиях (7 побед, 2 ничьи). "Горожане" потерпели лишь три поражения в 25 последних встречах со "святыми" в Премьер-Лиге (17 побед, 5 ничьих), но все три — на "Сент-Мэри".



Полузащитник "Саутгемптона" Матеуш Фернандеш решил свои проблемы со здоровьем и готов играть.



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд залечил лодыжку и может сыграть впервые с 30 марта. Натан Аке и Родри набирают форму с помощью тренировок. Джон Стоунс и Оскар Бобб отсутствуют.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРАЙТОН 17:00



"Вулверхэмптон" одержал три победы в трех последних домашних матчах Премьер-Лиги — как и в 15 предыдущих. "Брайтон" может похвастать только одной победой в восьми последних поединках во всех соревнованиях, хотя до этого была серия из шести выигрышей подряд. "Чайки" брали верх во всех трех последних выездах к "волкам".



Нападающий "Вулверхэмптона" Йорген Ларсен выздоровел, но Сэм Джонстон, Йерсон Москера и Саша Калайджич остаются в лазарете.



Вингер "Брайтон" Каору Митома оправился после повреждения пятки. Солли Марч в этом сезоне уже не сыграет. Жоао Педро по-прежнему дисквалифицирован. Ферди Кадиоглу, Джеймс Милнер и Жоржиньо Рюттер пока не восстановились.



БОРНМУТ — АСТОН ВИЛЛА 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Борнмут" не проиграл ни одного из пяти последних матчей в Премьер-Лиге (2 победы, 3 ничьи), хотя в пяти предыдущих набрал лишь одно очко. "Астон Вилла" одержала шесть побед в семи последних поединках чемпионата, четырежды сохранив свои ворота на замке. "Вилланы" ни разу не уступили в четырех последних встречах с "вишенками" в высшем дивизионе (2 победы, 2 ничьи).



Вингер "Борнмута" Данго Уаттара рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы приводящей мышцы. Райан Кристи, Луис Синистерра и Энес Унал по-прежнему вне игры.



"Вилла" впервые сыграет в этом сезоне Премьер-Лиги без полузащитника Юри Тилеманса, который выбыл с мышечным повреждением. Единственной другой потерей команды является Маркус Рэшфорд.