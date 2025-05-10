"Арсенал" начал переговоры с Салиба о новом контракте
"Арсенал" начал переговоры со своим ведущим защитником Вильямом Салиба о новом контракте.
В последние месяцы не утихали слухи об интересе к Салиба со стороны "Реала", однако "Арсенал" совершенно не помышляет о расставании с Вильямом, от действующего контракта которого остается еще два года.
Лишь в марте Салиба сказал, что пока не начинал переговоры с "Арсеналом" о новом контракте и вообще не видит необходимости спешить, однако сейчас этот процесс стартовал, утверждает The Athletic.
В этом сезоне, своем третьем за "Арсенал", Салиба сыграл 49 матчей во всех соревнованиях. 24-летний француз пока не завоевал никаких трофеев с "канонирами", но неоднократно говорил, что счастлив в Северном Лондоне.
Как и у Салиба, контракт Букайо Сака истекает в 2027 году, и с английским вингером "Арсенал" тоже планирует обсудить продление сотрудничества.
10.05.2025 00:05
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