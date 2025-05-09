"Сити" проиграл борьбу за Вирца

Флориан Вирц "Манчестер Сити" проиграл борьбу за атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца, который предпочел "горожанам" "Баварию".

Вирц считался целью номер один "Сити" на роль преемника для Кевина Де Брюйне, покидающего клуб с "Этихад" в конце сезона.

У Вирца также была возможность последовать за главным тренером "Байера" Хаби Алонсо в "Реал", но 22-летний игрок сборной Германии предпочел остаться на родине.

Как сообщает Bild, Вирц уже согласился на переход в "Баварию", и теперь новоиспеченным чемпионам Бундеслиги нужно договориться с "Байером" о компенсации, размер которой может составить около 100 миллионов евро (85 млн. фунтов).

В крайнем случае, если "Бавария" и "Байер" не договорятся, Вирц готов остаться в Леверкузене еще на один сезон, но в "Сити" Флориан не собирается.


Метки Бавария, Байер, Вирц, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2025 23:00

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  1. glforevery 10.05.2025 00:01 # glforevery
    В теплицу.

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  2. gidro-met 09.05.2025 23:20 # gidro-met
    Верно , потому что в Баварии любой лавочник Арсенала и Сити - жб основа .

    А вот в Сити Вирцу могут указать на лавку к Грилишу. Там стандарты повыше будут

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