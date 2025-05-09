Артета подтвердил, что "Арсенал" устроит "коридор почета" "Ливерпулю"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его команда устроит "коридор почета" "Ливерпулю" в матче Премьер-Лиги в воскресенье.

В воскресенье "Ливерпуль" впервые сыграет на "Энфилде" в статусе новоиспеченного чемпиона Премьер-Лиги.



В преддверии этого выезда Артета признал, что "Ливерпуль" был лучше "Арсенала" в этом сезоне, и пообещал не отступать от предматчевой традиции.



"Они заслуживают это. Их команда была лучше, была самой стабильной. Это очаровательно, что Арне и его тренерский штаб сделали, они были действительно хороши".



"Таков спорт. Иногда кто-то другой лучше, и вы должны похлопать, смириться и постараться достичь этого уровня".



"Когда вы так близки к большим трофеям и не достигаете их, нужно уметь сразу переключиться на другое соревнование и сыграть на высочайшем уровне", — цитирует Артету Sky Sports.