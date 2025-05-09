Артета подтвердил, что "Арсенал" устроит "коридор почета" "Ливерпулю"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его команда устроит "коридор почета" "Ливерпулю" в матче Премьер-Лиги в воскресенье.
В воскресенье "Ливерпуль" впервые сыграет на "Энфилде" в статусе новоиспеченного чемпиона Премьер-Лиги.
В преддверии этого выезда Артета признал, что "Ливерпуль" был лучше "Арсенала" в этом сезоне, и пообещал не отступать от предматчевой традиции.
"Они заслуживают это. Их команда была лучше, была самой стабильной. Это очаровательно, что Арне и его тренерский штаб сделали, они были действительно хороши".
"Таков спорт. Иногда кто-то другой лучше, и вы должны похлопать, смириться и постараться достичь этого уровня".
"Когда вы так близки к большим трофеям и не достигаете их, нужно уметь сразу переключиться на другое соревнование и сыграть на высочайшем уровне", — цитирует Артету Sky Sports.
09.05.2025 22:00
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Он реально сказанул что был лучшим в лиге чемпионов в этом году? Или его босы напрягают или он сходит с ума как Пеп..
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Фууу ещё одни говнюки совершают каминг аут
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