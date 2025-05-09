Артета подтвердил, что "Арсенал" устроит "коридор почета" "Ливерпулю"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его команда устроит "коридор почета" "Ливерпулю" в матче Премьер-Лиги в воскресенье.

В воскресенье "Ливерпуль" впервые сыграет на "Энфилде" в статусе новоиспеченного чемпиона Премьер-Лиги.

В преддверии этого выезда Артета признал, что "Ливерпуль" был лучше "Арсенала" в этом сезоне, и пообещал не отступать от предматчевой традиции.

"Они заслуживают это. Их команда была лучше, была самой стабильной. Это очаровательно, что Арне и его тренерский штаб сделали, они были действительно хороши".

"Таков спорт. Иногда кто-то другой лучше, и вы должны похлопать, смириться и постараться достичь этого уровня".

"Когда вы так близки к большим трофеям и не достигаете их, нужно уметь сразу переключиться на другое соревнование и сыграть на высочайшем уровне", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 197

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. breadpeat 09.05.2025 22:17 # breadpeat
    Он реально сказанул что был лучшим в лиге чемпионов в этом году? Или его босы напрягают или он сходит с ума как Пеп..

    (ответить)

  2. closer 09.05.2025 22:11 # closer
    Фууу ещё одни говнюки совершают каминг аут

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: