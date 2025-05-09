Клубы Премьер-Лиги интересуются Харви Барнсом

Клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к вингеру "Ньюкасла" Харви Барнсу.

Барнс вышел в стартовом составе "Ньюкасла" на финал Кубка Лиги против "Ливерпуля" в марте, но это стало возможно лишь благодаря дисквалификации Энтони Гордона.



В целом в этом сезоне Барнс находится в тени Гордона, хотя тот и отсутствует с травмой уже несколько недель.



Несмотря на ограниченную роль, Барнс забил девять голов и отдал семь результативных передач в этом сезоне, став лакомой целью для ряда клубов высшего дивизиона.



По информации Daily Mail, одним из претендентов на 27-летнего англичанина является "Астон Вилла".