Клубы Премьер-Лиги интересуются Харви Барнсом
Клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к вингеру "Ньюкасла" Харви Барнсу.
Барнс вышел в стартовом составе "Ньюкасла" на финал Кубка Лиги против "Ливерпуля" в марте, но это стало возможно лишь благодаря дисквалификации Энтони Гордона.
В целом в этом сезоне Барнс находится в тени Гордона, хотя тот и отсутствует с травмой уже несколько недель.
Несмотря на ограниченную роль, Барнс забил девять голов и отдал семь результативных передач в этом сезоне, став лакомой целью для ряда клубов высшего дивизиона.
По информации Daily Mail, одним из претендентов на 27-летнего англичанина является "Астон Вилла".
09.05.2025 21:00
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