Артета: "Мы сделали шаг назад в Премьер-Лиге"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что что в этом сезоне Премьер-Лиги его команда сделала шаг назад.

Два предыдущих сезона Премьер-Лиги "Арсенал" завершал а втором месте, набирая 89 и 84 очка. Этого количества "канонирам" хватило бы для титула в этой кампании, но пока у них только 67 баллов, а остается сыграть три матча.



Поэтому Артета ощущает, что "Арсенал" регрессирует в Премьер-Лиге, хотя и выступил лучше в Лиге Чемпионов, достигнув полуфинала.



"В Лиге Чемпионов мы прибавили, потому что мы выступили лучше, чем в прошлом году, но все равно не так, как мы хотели, потому что мы хотели победить".



"В Премьер-Лиге мы сделали шаг назад. Если судить по количеству набранных очков, то очевидно, что мы выступили не так хорошо, как в прошлом сезоне".



"С таким количеством очков, как в двух предыдущих сезонах, у нас могло бы быть два титула Премьер-Лиги".



"Мы не близки, мы на месте. Мы набираем достаточное количество очков для завоевания титула. Нам нужно быть чуть удачливее, выступать лучше и надеяться, что никто не выступит лучше нас".



"Нужно, чтобы много факторов были в вашу пользу вроде решений в определяющие моменты... Мы пытались увеличить разницу в деталях. Чем больше разница, тем сложнее соперникам", — цитирует Артету Sky Sports.