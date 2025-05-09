Фабиански, Крессуэлл, Цоуфал, Ингс покидают "Вест Хэм"

Лукаш Фабиански "Вест Хэм" объявил, что голкипер Лукаш Фабиански, защитники Аарон Крессуэлл и Владимир Цоуфал, нападающий Данни Ингс покинул клуб по истечении своих контрактов в конце сезона.

Все четверо перечисленных игроков были частью команды, которая в 2023 году завоевала трофей Лиги Конференций.

40-летний Фабиански, 35-летний Крессуэлл, 32-летний Цоуфал и 32-летний Ингс суммарно сыграли более 800 матчей за "Вест Хэм".

Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер собирается омолодить состав своей команды грядущим летом, поэтому клуб решил отпустить своих ветеранов.


Метки Вест Хэм, Ингс, Крессуэлл, Фабиански, Цоуфал

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2025 19:00

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  1. gidro-met 09.05.2025 19:42 # gidro-met
    Верно , перед ЧШ пусть обновятся

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  2. lahmatyj 09.05.2025 19:28 # lahmatyj
    Крессуэлл в лучшие годы топово ебал левый фланг, лучший лз из британцев.

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  3. chelsae88 09.05.2025 19:25 # chelsae88
    Гейклуб аснл подберет

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