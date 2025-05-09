Фабиански, Крессуэлл, Цоуфал, Ингс покидают "Вест Хэм"
"Вест Хэм" объявил, что голкипер Лукаш Фабиански, защитники Аарон Крессуэлл и Владимир Цоуфал, нападающий Данни Ингс покинул клуб по истечении своих контрактов в конце сезона.
Все четверо перечисленных игроков были частью команды, которая в 2023 году завоевала трофей Лиги Конференций.
40-летний Фабиански, 35-летний Крессуэлл, 32-летний Цоуфал и 32-летний Ингс суммарно сыграли более 800 матчей за "Вест Хэм".
Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер собирается омолодить состав своей команды грядущим летом, поэтому клуб решил отпустить своих ветеранов.
09.05.2025 19:00
Просмотров: 394
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Верно , перед ЧШ пусть обновятся
(ответить)
Крессуэлл в лучшие годы топово ебал левый фланг, лучший лз из британцев.
(ответить)
Гейклуб аснл подберет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий