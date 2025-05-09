Фабиански, Крессуэлл, Цоуфал, Ингс покидают "Вест Хэм"

"Вест Хэм" объявил, что голкипер Лукаш Фабиански, защитники Аарон Крессуэлл и Владимир Цоуфал, нападающий Данни Ингс покинул клуб по истечении своих контрактов в конце сезона.

Все четверо перечисленных игроков были частью команды, которая в 2023 году завоевала трофей Лиги Конференций.



40-летний Фабиански, 35-летний Крессуэлл, 32-летний Цоуфал и 32-летний Ингс суммарно сыграли более 800 матчей за "Вест Хэм".



Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер собирается омолодить состав своей команды грядущим летом, поэтому клуб решил отпустить своих ветеранов.