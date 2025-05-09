Слот подтвердил, что Брэдли сыграет вместо Трента против "Арсенала"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что защитник Конор Брэдли выйдет в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье.

В прошлый уикенд "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Челси", а уже на следующий день Трент Александер-Арнольд объявил, что покинет мерсисайдский клуб в конце сезона.



Эти обстоятельства заставляют Слота убрать Трента из стартового состава на домашний матч против "Ливерпуля". Арне чувствует, что теперь ему нужно больше наигрывать 21-летнего Брэдли.



"Многие вещи влияют на мои решения, и одна из них — это поражение, потому что я не собираюсь завершать сезон с четырьмя поражениями подряд. Однако есть больше причин, чем поражение или ротация, поэтому посмотрим".



"Конор выйдет в старте, ему нужно игровое время, ему нужно набраться опыта, чтобы быть готовым к следующему сезону", — цитирует Слота Sky Sports.