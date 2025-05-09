Аморим: "Я уже в стрессе из-за финала Лиги Европы"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признался, что уже нервничает из-за предстоящего финала Лиги Европы.
Дважды разгромив "Атлетик", "Юнайтед" вышел в финал Лиги Европы, где 21 мая сыграет против "Тоттенхэма" в Бильбао.
Для обоих финалистов на кону будет не только трофей, но и путевка в Лигу Чемпионов, что скрасило бы этот невыразительный для тех и других сезон. Поэтому Аморим очень хочет порадовать фанатов "Юнайтед".
"Я уже в стрессе из-за финала. Если мы не выиграем его, то ничего не получим. Но мы рады оказаться там, поэтому давайте посмотрим".
"Это будет большой финал, и мы постараемся одержать победу".
"Мне сложно описать словами, каково быть тренером этого клуба, но ты хочешь чем-нибудь отблагодарить болельщиков, потому что в Премьер-Лиге мы выступали столь разочаровывающим образом".
"Это меньшее, что мы можем сделать для своих фанатов за их поддержку в этом тяжелом сезоне", — цитирует Аморима Sky Sports.
09.05.2025 17:00
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Последние комментарии:
Чую я скоро Тоттенхэм до вершины все таки доберется
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Какой ещё стрес это же куры а не Барса,вы обязаны взять трофей даже с третьим составом.
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