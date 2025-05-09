Макаллистер и Перейра — лучшие в Премьер-Лиге в апреле

Алексис Макаллистер из "Ливерпуля" и Витор Перейра из "Вулверхэмптона" были названы лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам апреля.

26-летний Макаллистер был признан Игроком Месяца впервые за время своих выступлений в Премьер-Лиге. В течение апреля экс-полузащитник "Брайтона" забил два гола и отдав одну результативную передачу, что позволило "Ливерпулю" досрочно оформить чемпионство.



Макаллистер также стал первым аргентинцем, получившим эту награду, со времен Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" в январе 2020.



Помимо Макаллистера, на звание лучшего игрока в апреле также претендовали Райан Аит-Нури с Йоргеном Ларсеном из "Вулверхэмптона", Харви Барнс с Джейкобом Мерфи из "Ньюкасла", Морган Роджерс из "Астон Виллы" и Райан Сессеньон из "Фулхэма".



А звание Тренера Месяца — также впервые в карьере — досталось 56-летнему Перейре, чей "Вулверхэмптон" выиграл все пять своих матчей в апреле и продлил свою прописку в Премьер-Лиге.



В течение прошлого месяца подопечные Перейры последовательно одолели "Вест Хэм" (1:0), "Ипсвич" (1:2), "Тоттенхэм" (4:2), "Манчестер Юнайтед" (0:1) и "Лестер" (3:0).



Стоит отметить, что награда Тренеру Месяца уже четвертый раз в этом сезоне достается португальцу. В октябре, декабре и марте ее брал Нуну Эшпириту Санту из "Ноттингем Форест".



Конкурентами Перейры в борьбе за этот приз выступали Унаи Эмери из "Астон Виллы", Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Эдди Хау из "Ньюкасла" и Арне Слот из "Ливерпуля".



