Макаллистер и Перейра — лучшие в Премьер-Лиге в апреле

Алексис Макаллистер Алексис Макаллистер из "Ливерпуля" и Витор Перейра из "Вулверхэмптона" были названы лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам апреля.

26-летний Макаллистер был признан Игроком Месяца впервые за время своих выступлений в Премьер-Лиге. В течение апреля экс-полузащитник "Брайтона" забил два гола и отдав одну результативную передачу, что позволило "Ливерпулю" досрочно оформить чемпионство.

Макаллистер также стал первым аргентинцем, получившим эту награду, со времен Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" в январе 2020.

Помимо Макаллистера, на звание лучшего игрока в апреле также претендовали Райан Аит-Нури с Йоргеном Ларсеном из "Вулверхэмптона", Харви Барнс с Джейкобом Мерфи из "Ньюкасла", Морган Роджерс из "Астон Виллы" и Райан Сессеньон из "Фулхэма".

А звание Тренера Месяца — также впервые в карьере — досталось 56-летнему Перейре, чей "Вулверхэмптон" выиграл все пять своих матчей в апреле и продлил свою прописку в Премьер-Лиге.

В течение прошлого месяца подопечные Перейры последовательно одолели "Вест Хэм" (1:0), "Ипсвич" (1:2), "Тоттенхэм" (4:2), "Манчестер Юнайтед" (0:1) и "Лестер" (3:0).

Стоит отметить, что награда Тренеру Месяца уже четвертый раз в этом сезоне достается португальцу. В октябре, декабре и марте ее брал Нуну Эшпириту Санту из "Ноттингем Форест".

Конкурентами Перейры в борьбе за этот приз выступали Унаи Эмери из "Астон Виллы", Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити", Эдди Хау из "Ньюкасла" и Арне Слот из "Ливерпуля".

Витор Перейра


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, Макаллистер, награды, Перейра, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2025 16:00

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  1. dexter 09.05.2025 16:42 # dexter
    КОРОЛЬ!

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  2. superglor 09.05.2025 16:09 # superglor
    Трофеи английских клубов в сезоне 2025

    Ливерпуль - АПЛ
    Манчестер Сити - Кубок Англии
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    Арсиноль - ГЫГЫК ПУК СРЕНЬК ДОМИНАЦИЯ 2 МЕСТО ТОЖИ ТРАФЕЙ

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  3. hachidlo 09.05.2025 16:08 # hachidlo
    В этот праздник надеюсь, что биталя деннисович, такер и редвайт найдут себе друзей (пускай и на гейдейтсимах).

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  4. chelsae88 09.05.2025 16:07 # chelsae88
    МЮ/Тоттенхэм - Лига Европы
    Челси - Лига Конференции
    Гейклуб аснл - хуй в жопе

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  5. electric 09.05.2025 16:00 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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