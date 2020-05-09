Слот не будет указывать фанатам, как реагировать на уход Трента

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что не будет указывать фанатам своего клуба, как реагировать на новость об уходе защитника Трента Александер-Арнольда.

В матче против "Арсенала" в воскресенье Александер-Арнольд предстанет перед фанатами "Ливерпуля" впервые после того, как было объявлено, что Трент покинет клуб в конце сезона.



Многие болельщики "Ливерпуля" расстроены, что воспитанник уходит из клуба свободным агентом, однако Слот не будет пытаться смягчить этот негатив.



"Я здесь не для того, чтобы говорить фанатам, как им нужно реагировать. Думаю, все мы расстроены, но Трент также первым сказал, что не хотел своим объявлением слишком нас как команду и клуб отвлекать".



"Поэтому, надеюсь, вся энергия в воскресенье пойдет игрокам, на поддержку со стороны наших фанатов и меньше всего Тренту — только если она не будет позитивной. Затем они могут делать, что пожелают".



"Думаю, как и каждый, кому нравится "Ливерпуль" и кто является фанатом "Ливерпуля", мы расстроены из-за его ухода, потому что уходит не только хороший человек, но и очень, очень, очень хороший крайний защитник".



"Наверное, это чуть больше, нежели он привык, и здесь чуть больше негатива, нежели он привык. Но я не слежу за всем этим. Я здесь не для того, чтобы говорить фантам, как им нужно реагировать".



"Я еще посмотрю, как он будет себя чувствовать после объявления об уходе из клуба. Я разговаривал с ним по WhatsApp. Но давайте подождем и посмотрим".



"Мой опыт и опыт этого клуба говорит, что в случае ухода очень хорошего игрока обнаруживается следующий очень хороший игрок, и именно это, наверное, произойдет и сейчас", — цитирует Слота The Telegraph.