Мареска рад повидаться с "папой" Пеллегрини

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что будет рад повидаться со своим коллегой Мануэлем Пеллегрини из испанского "Реал Бетис" в финале Лиги Конференций.

Именно "Реал Бетис", одолев "Фиорентину", стал соперником "Челси" по финалу Лиги Конференций во Вроцлаве 28 мая.



В свое время Мареске в качестве игрока и тренера довелось поработать с Пеллегрини в "Малаге", а позже Энцо ассистировал Мануэлю в "Вест Хэме". Поэтому итальянский специалист находится в предвкушении.



"Я рад противостоять "Бетису", особенно из-за Мануэля Пеллегрини. Он мне как папа в профессиональном плане. Поэтому я буду очень рад".



"Я работал с ним четыре года: два как игрок и два как его тренер, ассистент тренера. Поэтому я точно знаю, что он думает об игроках, но важнее всего то, что он честен. Он хороший человек, и он всегда старается быть честным с игроком".



"И в личном плане я тоже старался многому у него научиться", — цитирует Мареску BBC.