Мареска рад повидаться с "папой" Пеллегрини

Энцо Мареска и Мануэль Пеллегрини Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что будет рад повидаться со своим коллегой Мануэлем Пеллегрини из испанского "Реал Бетис" в финале Лиги Конференций.

Именно "Реал Бетис", одолев "Фиорентину", стал соперником "Челси" по финалу Лиги Конференций во Вроцлаве 28 мая.

В свое время Мареске в качестве игрока и тренера довелось поработать с Пеллегрини в "Малаге", а позже Энцо ассистировал Мануэлю в "Вест Хэме". Поэтому итальянский специалист находится в предвкушении.

"Я рад противостоять "Бетису", особенно из-за Мануэля Пеллегрини. Он мне как папа в профессиональном плане. Поэтому я буду очень рад".

"Я работал с ним четыре года: два как игрок и два как его тренер, ассистент тренера. Поэтому я точно знаю, что он думает об игроках, но важнее всего то, что он честен. Он хороший человек, и он всегда старается быть честным с игроком".

"И в личном плане я тоже старался многому у него научиться", — цитирует Мареску BBC.


Метки Лига Конференций, Мареска, Пеллегрини, Реал Бетис, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2025 14:00

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  1. gidro-met 09.05.2025 14:11 # gidro-met
    Ну тут понятно , сольет по пенкам - потом списать на типо случайный рандом

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  2. bembo 09.05.2025 14:04 # bembo
    папа будет наказан

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