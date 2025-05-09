Журналисты признали Салаха лучшим игроком в сезоне 2024/25

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах был лучшим игроком в сезоне 2024/25 по версии Ассоциации пишущих о футболе журналистов (Football Writers' Association).

В голосовании более чем 900 представителей медиа Салах набрал рекордное в этом столетии количество голосов — 90%.

Журналисты по достоинству оценили игру Салаха в этом сезоне, в котором 32-летний египтянин забил 28 голов и отдал 18 результативных передач, завоевав с "Ливерпулем" титул Премьер-Лиги.

Салах становится только вторым в истории игроком, который трижды признавался Игроком Года по версии FWA (также 2017/18 и 2021/22). Ранее это удавалось легенде "Арсенала" Тьерри Анри (2002/03, 2003/04 и 2005/06).

Второе место в голосовании занял партнер Салаха по "Ливерпулю" Виргил Ван Дейк. Следом финишировали нападающий "Ньюкасла" Александер Исак и полузащитник "Арсенала" Деклан Райс.


Метки FWA, Ливерпуль, награды, Салах

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 404

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  1. kukuruzko 09.05.2025 14:32 # kukuruzko
    фаплом танцуем бача-бази Фараону

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  2. redwhitegun 09.05.2025 14:14 # redwhitegun
    Ну все по делу, хоть и сдал под конец чемпионата.

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  3. superglor 09.05.2025 13:41 # superglor
    Не лучший даже в Ливерпуле, не говоря уже о всей лиге, журналисты как всегда говна поели

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  4. halamadrid94 09.05.2025 13:14 # halamadrid94
    Мог бы поднатужиться и превзойти рекорд Анри по ассистам. Всего лишь три голевых осталось сделать.

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