Журналисты признали Салаха лучшим игроком в сезоне 2024/25

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах был лучшим игроком в сезоне 2024/25 по версии Ассоциации пишущих о футболе журналистов (Football Writers' Association).

В голосовании более чем 900 представителей медиа Салах набрал рекордное в этом столетии количество голосов — 90%.



Журналисты по достоинству оценили игру Салаха в этом сезоне, в котором 32-летний египтянин забил 28 голов и отдал 18 результативных передач, завоевав с "Ливерпулем" титул Премьер-Лиги.



Салах становится только вторым в истории игроком, который трижды признавался Игроком Года по версии FWA (также 2017/18 и 2021/22). Ранее это удавалось легенде "Арсенала" Тьерри Анри (2002/03, 2003/04 и 2005/06).



Второе место в голосовании занял партнер Салаха по "Ливерпулю" Виргил Ван Дейк. Следом финишировали нападающий "Ньюкасла" Александер Исак и полузащитник "Арсенала" Деклан Райс.