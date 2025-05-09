Журналисты признали Салаха лучшим игроком в сезоне 2024/25
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах был лучшим игроком в сезоне 2024/25 по версии Ассоциации пишущих о футболе журналистов (Football Writers' Association).
В голосовании более чем 900 представителей медиа Салах набрал рекордное в этом столетии количество голосов — 90%.
Журналисты по достоинству оценили игру Салаха в этом сезоне, в котором 32-летний египтянин забил 28 голов и отдал 18 результативных передач, завоевав с "Ливерпулем" титул Премьер-Лиги.
Салах становится только вторым в истории игроком, который трижды признавался Игроком Года по версии FWA (также 2017/18 и 2021/22). Ранее это удавалось легенде "Арсенала" Тьерри Анри (2002/03, 2003/04 и 2005/06).
Второе место в голосовании занял партнер Салаха по "Ливерпулю" Виргил Ван Дейк. Следом финишировали нападающий "Ньюкасла" Александер Исак и полузащитник "Арсенала" Деклан Райс.
09.05.2025 13:00
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Последние комментарии:
фаплом танцуем бача-бази Фараону
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Ну все по делу, хоть и сдал под конец чемпионата.
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Не лучший даже в Ливерпуле, не говоря уже о всей лиге, журналисты как всегда говна поели
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Мог бы поднатужиться и превзойти рекорд Анри по ассистам. Всего лишь три голевых осталось сделать.
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