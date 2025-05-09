Адриан дал совет Мамардашвили
Бывший голкипер "Ливерпуля" Адриан дал совет Георгию Мамардашвили, который вскоре прибудет на "Энфилд".
"Ливерпуль" еще прошлым летом приобрел Мамардашвили у "Валенсии" за 29 миллионов фунтов, позволив 24-летнему грузину остаться в испанском клубе на этот сезон.
Грядущим летом Мамардашвили присоединится к "Ливерпулю", где его конкурентами по позиции будут Алиссон и Кувин Келлехер, однако Адриан считает, что Георгий сможет совершенствоваться, даже не играя.
"Будучи голкипером, твоя роль в футбольном клубе может меняться, и ты должен научиться адаптироваться. Но я всегда был уверен, что готов, если тренер нуждается во мне".
"Я бы дал Георгию Мамардашвили тот же совет. Он должен помнить, что "Ливерпуль" обладает основными голкиперами сборных Бразилии и Ирландии".
"Ему будет довольно сложно играть в качестве первого номера, но он молод и должен многому научиться".
"Мы не знаем, будет ли он частью команды "Ливерпуля" в следующем сезоне, вернется он в "Валенсию" или будет арендован другим клубом".
"Но наличие Алиссона впереди дает тебе хорошую возможность учиться".
"Нечто похожее случилось со мной в "Вест Хэме". Когда меня подписали, там был Юсси Яскелайнен, и в первые месяцы я не играл".
"Я думал: "Зачем я перешел сюда, если я даже не играю? В своем прежнем клубе "Реал Бетис" я был первым номером, так зачем я перешел сюда?"
"Но затем я осознал, что период, когда я наблюдал за Яскелайненом, также и помог мне".
"Я стал более голодным из-за того, что не играл, и по действиям Яскелайнена я приметил, как могу прибавить".
"Футболисты могут быть эгоистичны, мы хотим играть в каждом матче, но это не всегда возможно".
"Поэтому Мамардашвили нужно оставаться терпеливым и быть готовым, потому что в определенный момент его время придет", — сообщил Адриан The Athletic.
09.05.2025 12:00
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