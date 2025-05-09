Кунья выберет себе клуб до конца сезона
Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья надеется решить вопрос со своим будущим до конца сезона.
Как сообщает talkSPORT, наиболее вероятным направлением для Куньи остается "Манчестер Юнайтед", и стороны уже ведут переговоры о финансовых условиях сделки.
Кунья находится под впечатлением от спортивного проекта "Юнайтед" и хочет поработать с главным тренером "красных дьяволов" Рубеном Аморимом, однако Матеус еще ни о чем не договорился.
Представители Куньи также назначили встречу с "Арсеналом", а третьим претендентом на 25-летнего бразильца называется "Ньюкасл".
Кунья рассчитывает определиться со своим новым клубом в самое ближайшее время — до конца этого сезона, в котором он забил 15 голов в 30 матчах Премьер-Лиги за "волков".
09.05.2025 11:00
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