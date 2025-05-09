Лучшие голы Премьер-Лиги в апреле (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в апреле 2025 года.
09.05.2025 10:00
Просмотров: 437
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в апреле 2025 года.
09.05.2025 10:00
Просмотров: 437
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Последние комментарии:
С праздником!
https://ya.ru/video/preview/7274675527934522080
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С Днем Победы, уважаемые фупловчане! Любимый праздник
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Тут , конечно , приз за гол месяца надо отдать кому то из Брайтоновских.
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Кто-то в курсе, когда в последний раз англ клуб выигрывал у испанского в финале еврокубков!?
Какая же пи3да ожидает залупси...
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"Если "Реал" или другие клубы не играют в Лиге Конференций, то дело в том, что они не соответствуют уровню Лиги Конференций. Если мы играем в Лиге Конференций, значит это наш уровень".
Источник: http://fapl.ru/posts/114677/
Ну , хоть Мареска адекватно оценивает ситуацию.
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Однажды я нашёл сундук на чердаке
В 45-м дед спрятал его здесь.
В нём куча вещей из старых добрых дней
Cверху наготове форма деда на ней.
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед Штурмфюрер, Штурмфюрер CC.
В танковой дивизии дедушка служил
В далекой России порядок наводил.
Ни один коммиссар от него не удрал
Дед к большевикам жалости не знал.
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед Штурмфюрер, Штурмфюрер CC.
Пусть меня сегодня и всегда бодрит
Cтарой деда униформы вид.
Череп на фуражке заблестит сильней
Cкоро братство белое погонит всех свиней.
Внук тоже будет штурмфюрер CC,
Внук тоже будет штурмфюрер CC,
Внук тоже будет штурмфюрер CC,
Внук Штурмфюрер, Штурмфюрер CC.
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед Штурмфюрер, Штурмфюрер CC
(ответить)
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