Дьекереш сделал выбор между "Арсеналом" и "Юнайтед"
Нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш предпочитает перейти в "Арсенал", нежели в "Манчестер Юнайтед".
Дьекереш заслужил репутацию одного из лучших бомбардиров в Европе, забив 95 голов и отдав 27 результативных передач в 99 матчах за "Спортинг" после своего перехода из "Ковентри" летом 2023.
Такого рода игрока отчаянно не хватает "Арсеналу" и "Юнайтед", однако в данный момент воссоединение 26-летнего шведа с Рубеном Аморимом в Манчестере выглядит маловероятным.
Как утверждает talkSPORT, "Арсенал" не просто является фаворитом в борьбе за Дьекереша, а даже уверен в приобретении Виктора.
"Спортинг" готов отпустить Дьекереша за 58.5 млн. фунтов, что на 25 млн. фунтов меньше прописанных в контракте Виктора отступных.
09.05.2025 09:00
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Последние комментарии:
Ну тогда у Арсенала паззл наверняка сложится и наконец выиграет какой-нибудь трофей !!!
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Как говорится лучше стать заднеприводным, чем жить в пригородной помойке на старом туалете.
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