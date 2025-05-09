Дьекереш сделал выбор между "Арсеналом" и "Юнайтед"

Нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш предпочитает перейти в "Арсенал", нежели в "Манчестер Юнайтед".

Дьекереш заслужил репутацию одного из лучших бомбардиров в Европе, забив 95 голов и отдав 27 результативных передач в 99 матчах за "Спортинг" после своего перехода из "Ковентри" летом 2023.



Такого рода игрока отчаянно не хватает "Арсеналу" и "Юнайтед", однако в данный момент воссоединение 26-летнего шведа с Рубеном Аморимом в Манчестере выглядит маловероятным.



Как утверждает talkSPORT, "Арсенал" не просто является фаворитом в борьбе за Дьекереша, а даже уверен в приобретении Виктора.



"Спортинг" готов отпустить Дьекереша за 58.5 млн. фунтов, что на 25 млн. фунтов меньше прописанных в контракте Виктора отступных.