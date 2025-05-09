Постекоглу: "Люди боятся, что "Тоттенхэм" может выиграть Лигу Европы"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что критики пытаются принизить достижения его команды, потому что боятся победы "шпор" в Лиге Европы.

Одолев "Буде-Глимт" по сумме двух матчей со счетом 5:1, "Тоттенхэм" достиг финала Лиги Европы, где 21 мая сыграет против "Манчестер Юнайтед".



Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим уже сказал, что победа в Лиге Европе не исправила бы впечатление от неудачного сезона, но когда об этом высказывании напомнили Постекоглу, Анге не стал сдерживать себя.



"Какая мне разница, что думает "Манчестер Юнайтед"? Спросите тренера "Манчестер Юнайтед", почему он так сказал. Я всегда говорил, что для нас это (победа в Лиге Европы) важно".



"Прямо сейчас происходит то, чего люди боятся. Боятся, что это действительно может произойти. Давайте посмотрим, смогут ли они это преуменьшить и принизить, говоря, что это был плохой сезон и что мы не заслуживаем этого, а также сравнивая нас с "Манчестер Юнайтед".



"Возможно, если бы у нас был успех "Манчестер Юнайтед", я бы имел другую точку зрения".



"Но я пришел на эту роль... Я бы мог сидеть здесь, занимая пятое место в лиге, и я гарантирую, что люди сказали бы: "Это отлично, Анге, но этому клубу нужно что-нибудь выиграть".



"Конечно, это имеет огромное значение. Вы должны сопоставить это с тем, через что прошел этот клуб за последние 15-20 лет и что пережили болельщики. У "Манчестер Юнайтед" свой собственный путь. Возможно, если бы они 15 лет ничего не выигрывали, у них была бы другая точка зрения".



"Наша победа в финале расстроила бы многих людей, не так ли? Сейчас люди будут яростно дискутировать. Из последнего я слышал, что никто из нас не заслуживает трофей, и в случае победы нужно лишь сделать командное фото".



"Какая разница, что у нас сложности в лиге? Почему это важно? Если бы выйти в финал было так легко, то почему каждый в топ-3 не сделал этого? Это отдельная вещь, и форма в лиге здесь не при чем".



"Мы понимаем, что наша форма в лиге оставляет желать лучшего. Мы понимаем сложности, с которыми столкнулись. Многие из них возникли из-за ситуации, в которой мы оказались. Но как это принижает достижение по выходу в финал?"



"Клубы с первого, второго или третьего места в Премьер-Лиги не попали в финалы. Мне все равно, что думают люди. Думаю, мы с "Манчестер Юнайтед" заслужили право оказаться здесь. На своем пути сюда мы победили команды, которые в следующем году, наверно, будут в Лиге Чемпионов".



"Я в предвкушении, это должен быть отличный матч", — цитирует Постекоглу Sky Sports.