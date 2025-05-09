Четыре клуба Премьер-Лиги хотят Мбемо

"Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" заинтересованы в приобретении вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо грядущим летом.

Мбемо забил 18 голов и отдал шесть результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, и в "Брентфорде" есть ощущение, что Бриан сделал достаточно, чтобы уйти в более серьезный клуб.



Однако "Брентфорд" находится в здоровом финансовом положении, а от контракта Мбемо остаются два года плюс опция продления на 12 месяцев.



Поэтому "Брентфорд" чувствует себя комфортно в этой ситуации и оценивает 25-летнего игрока сборной Камеруна более чем в 60 миллионов фунтов.



"Брентфорд" ожидает интереса и к Йоану Висса, но тому в сентябре исполнится 29 лет, поэтому шансы экс-игрока "Лорьяна" уйти на повышение невелики.