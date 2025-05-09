Аморим назвал самую важную важную вещь в победе в Лиге Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что призовые, трофей и путевка в Лигу Чемпионов — не самое важное, что его команда получила бы от победы в Лиге Европы.

Одолев "Атлетик" по сумме двух матчей со счетом 7:1, "Юнайтед" вышел в финал Лиги Европы, где 21 мая сыграет в Бильбао против "Тоттенхэма".



Для обеих английских команд, находящихся в нижней половины таблицы Премьер-Лиги, на кону будет трофей и путевка в Лигу Чемпионов на следующий сезон.



Однако для Аморима важнее всего не материальная выгода, а психологический импульс, который "Юнайтед" может получить в случае успеха.



"Деньги — это не самое важное. И даже не трофей. Самое важное — это ощущение того, что мы способны чего-то добиться, ощущение того, что мы можем что-то дать своим фанатам".



"Дело не только в том, чтобы сыграть в Лиге Чемпионов. Дело в ощущении, что мы можем изменить положение вещей", — цитирует Аморима Sky Sports.