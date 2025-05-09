"Челси" одолел "Юргорден" и оказался в финале Лиги Конференций

"Челси" одержал победу 1:0 над шведским "Юргорденом" благодаря голу Кирнана Дьюсбери-Холла и вышел в финал Лиги Конференций.

Даже не сильно напрягаясь, "синие" владели игровым преимуществом, и незадолго до перерыва это отразилось на счете. Кирнан Дьюсбери-Холл ворвался в штрафную по центру и пробил низом с отскоком от штанги — 1:0.



Второй тайм больше напоминал смотрины молодежи. Главный тренер "Челси" Энцо Мареска опробовал в деле ближайший резерв, но голов зрители больше не увидели.



Ответный матч изначально был формальностью, поэтому Мареска решился на эксперименты с составом и поберег основу для Премьер-Лиги.



"Челси" (Англия) — "Юргорден" (Швеция) — 1:0 (1:0) по сумме двух матчей — 5:1



Гол: Дьюсбери-Холл 38.



"Челси": Йоргенсен, Ачимпонг, Адарабиойо, Бадиашиле, Кукурелья (Мхеука 45), Уолш, Джеймс (Чалоба 70), Гюсто, Дьюсбери-Холл, Санчо (Антви 70), Джордж.