"Челси" одолел "Юргорден" и оказался в финале Лиги Конференций
"Челси" одержал победу 1:0 над шведским "Юргорденом" благодаря голу Кирнана Дьюсбери-Холла и вышел в финал Лиги Конференций.
Даже не сильно напрягаясь, "синие" владели игровым преимуществом, и незадолго до перерыва это отразилось на счете. Кирнан Дьюсбери-Холл ворвался в штрафную по центру и пробил низом с отскоком от штанги — 1:0.
Второй тайм больше напоминал смотрины молодежи. Главный тренер "Челси" Энцо Мареска опробовал в деле ближайший резерв, но голов зрители больше не увидели.
Ответный матч изначально был формальностью, поэтому Мареска решился на эксперименты с составом и поберег основу для Премьер-Лиги.
"Челси" (Англия) — "Юргорден" (Швеция) — 1:0 (1:0) по сумме двух матчей — 5:1
Гол: Дьюсбери-Холл 38.
"Челси": Йоргенсен, Ачимпонг, Адарабиойо, Бадиашиле, Кукурелья (Мхеука 45), Уолш, Джеймс (Чалоба 70), Гюсто, Дьюсбери-Холл, Санчо (Антви 70), Джордж.
09.05.2025 00:05
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молодцы
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Императоры!!
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