"Тоттенхэм" победил в Норвегии и достиг финала Лиги Европы

Соперником "Манчестер Юнайтед" по финалу Лиги Европы стал "Тоттенхэм", в ответном полуфинальном матче переигравший норвежский "Буде-Глимт" со счетом 0:2.

По сравнению с первым матчем в стартовый состав "шпор" вернулся Деян Кулусевски, заменив травмированного Джеймса Мэддисона.



Счет подгонял хозяев вперед, и они подвергли соперника определенному давлению в первом тайме, но реальных угроз воротам Гульельмо Викарио не создали.



Во втором тайме "Буде-Глимт" попытался взвинтить темп, но на 63-й минуте пропустил. После подачи углового Кристиан Ромеро головой сделал скидку во вратарскую, а там Доминик Соланке протолкнул мяч в сетку — 0:1.



Спустя шесть минут "Тоттенхэм" сделал разницу в счете комфортной. Выполняя подачу с правого фланга, Порро забросил мяч прямо в ворота с касанием дальней штанги — 0:2.



Уже в компенсированное время рефери хотел назначить пенальти в ворота "шпор", но система VAR убедила его этого не делать.



"Тоттенхэм" сыграл довольно прагматично, но при этом одержал победу и не пропустил. В результате "шпоры" имеют отличную возможность скрасить этот сезон.



"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:2 (0:0) по сумме двух матчей — 1:5



Голы: Соланке 63, Порро 69.



"Тоттенхэм": Викарио, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи, Порро, Биссума, Кулусевски, Бентанкур, Джонсон (Сарр 68), Соланке, Ришарлисон (Тель 61).