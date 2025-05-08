"Эвертон" хочет вернуть Ришарлисона

"Эвертон" заинтересован в возвращении нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона.

По информации Sky Sports, главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес является большим поклонником Ришарлисона и сделал приглашение нападающего своим приоритетом на летнее трансферное окно.



Однако "Тоттенхэм" не осведомлен об интересе "Эвертона" и свои планы насчет расставаний с игроками сформирует только после завершения кампании в Лиге Европы.



Ранее в своей карьере Ришарлисон провел четыре года в "Эвертоне", забив 53 гола в 152 матчах.



После ухода из "Эвертона" за 60 миллионов фунтов три года назад Ришарлисон никак не может отделаться от проблем со здоровьем, только в этом сезоне пропустив более 30 матчей "Тоттенхэма".



"Эвертон" обеспокоен склонностью Ришарлисона к травмам, поэтому решением может стать аренда с обязательством по выкупу при достижении определенного рубежа сыгранных матчей.