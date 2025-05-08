Тилеманс рискует пропустить остаток сезона
Полузащитник "Астон Виллы" Юри Тилеманс рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за полученной травмы.
В этом сезоне Тилеманс был ключевым игроком "Виллы", выходя в стартовом составе на все 35 матчей команды Унаи Эмери в Премьер-Лиге и на 52 из 54, если учитывать все соревнования.
Однако Тилеманс получил мышечное повреждение и теперь, как ожидает The Athletic, пропустит матчи против "Борнмута" и "Тоттенхэма". Юри может вернуться к "Манчестер Юнайтед" в заключительном туре Премьер-Лиги, но шансы на это невелики.
Потеря Тилеманса станет серьезным ударом по шансам "Виллы" запрыгнуть в топ-5 Премьер-Лиги. В данный момент подопечные Эмери занимают седьмое место, находясь в трех очках от зоны Лиги Чемпионов.
08.05.2025 22:00
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