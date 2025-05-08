"Ювентус" выкупил Келли у "Ньюкасла"

Итальянский "Ювентус" подтвердил выкуп защитника Ллойда Келли у "Ньюкасла" после аренды.

Прошлым летом "Ювентус" продал Дина Хейсена в "Борнмут" за 15 миллионов евро (12.7 млн. фунтов), а в феврале пригласил Келли из "Ньюкасла" на правах аренды до конца сезона с обязательством по выкупу.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас Келли выполнил условия, необходимые для постоянного трансфера, и в "Ньюкасл" 26-летний англичанин уже не вернется.



По словам Романо, "Ювентус" выкупил Келли за 17.5 млн. евро (14.8 млн. фунтов) плюс бонусы.



Отметим, что к "Ньюкаслу" Келли присоединился только прошлым летом, перебравшись свободным агентом из "Борнмута". Ллойд совершенно не проявил себя на "Сент-Джеймс Парк", приняв участие только в 10 матчах Премьер-Лиги за "сорок".



В Серии А Келли тоже пока сыграл лишь 10 матчей, но, по крайней мере, чаще выходил в стартовом составе.