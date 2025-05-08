Холанд: "Мы не были голодными в этом сезоне"
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признал, что его команде не хватило мотивации на этот сезон.
Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола неоднократно говорил, что основная причина неудачного выступления его команды в этом сезоне кроется в обилии травм, включая полузащитника Родри.
Однако Холанд считает, что дело совсем не в травмах. По словам Эрлинга, предыдущие успешные сезоны слишком насытили игроков "Сити".
"Конечно, вы всегда можете найти оправдания в виде травм, множества травм в плохие моменты, но в конце концов мы выступали недостаточно хорошо".
"Внутри себя мы не были в полной мере голодными. Я сам был недостаточно хорош. Я недостаточно помогал команде. В конце концов мы были недостаточно хороши", — сообщил Холанд ESPN.
08.05.2025 20:00
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