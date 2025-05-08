Марку Силва сосредоточен на "Фулхэме"

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва полностью сосредоточен на своем клубе и на Премьер-Лиге, несмотря на интерес из Саудовской Аравии.

В последние дни ходят упорные слухи об интересе к Силве со стороны "Аль-Хиляля", который расстался с Жорже Жезушем и ищет нового рулевого.



Поговаривают, что "Аль-Хиляль" уже сделал свое предложение Силве, а арабская пресса утверждает, что Марку согласился возглавить саудовский клуб и сменит место работы до клубного Чемпионата Мира.



Однако Sky Sports уверяет, что фокус Силвы — целиком на "Фулхэме", с которым у него остается один год по контракту. Марку счастлив трудиться в Премьер-Лиге.



Если Силва вдруг и покинет "Фулхэм", то, скорее, отправится в "Тоттенхэм", который рассматривает 47-летнего португальца на замену Анге Постекоглу.