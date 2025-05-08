"Арсенал" запланировал четыре больших приобретения

"Арсенал" собирается отреагировать четырьмя приобретениями на очередной бестрофейный сезона.

Ранее лишившись шансов настичь "Ливерпуль" в Премьер-Лиге, накануне "Арсенал" потерпел поражение 2:1 от ПСЖ и вылетел с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.



Однако близость двух самых главных трофеев делает боссов "Арсенала" только решительнее, и Daily Mirror утверждает, что клуб окажет мощную поддержку главному тренеру Микелю Артете на трансферном рынке, чтобы все-таки сделать этот заключительный шаг.



Прежде всего "Арсеналу" нужен нападающий, и Артета является большим поклонником Александера Исака из "Ньюкасла". Однако Виктор Дьекереш из "Спортинга" и Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг" выглядят более реалистичными целями для "канониров".



Помимо нападающего, "Арсенал" также надеется приобрести вингера "Атлетика" Нико Уильямса и полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.



Наконец, со стороны "Арсенала" существует серьезный интерес к защитнику "Борнмута" Дину Хейсену, чей контракт предусматривает отступные в 50 миллионов фунтов.