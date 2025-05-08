"Ливерпуль" готовится принять решение по Фримпонгу

"Ливерпуль" готовится принять решение о покупке правого защитника леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонга.

У "Ливерпуля" возникла потребность по усилению правого фланга обороны после того, как Трент Александер-Арнольд решил покинуть мерсисайдский клуб свободным агентом в конце сезона.



По информации talkSPORT, на радаре у "Ливерпуля" находится 24-летний Фримпонг, чей контракт позволяет ему покинуть "Байер" за фиксированную сумму в 35 миллионов евро (30 млн. фунтов).



Фримпонг является соотечественником главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, а в сборной Голландии бок о бок играет со звездами "красных" вроде Виргила Ван Дейка, Райана Гравенберха и Коди Гакпо.