"Ливерпуль" готовится принять решение по Фримпонгу
"Ливерпуль" готовится принять решение о покупке правого защитника леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонга.
У "Ливерпуля" возникла потребность по усилению правого фланга обороны после того, как Трент Александер-Арнольд решил покинуть мерсисайдский клуб свободным агентом в конце сезона.
По информации talkSPORT, на радаре у "Ливерпуля" находится 24-летний Фримпонг, чей контракт позволяет ему покинуть "Байер" за фиксированную сумму в 35 миллионов евро (30 млн. фунтов).
Фримпонг является соотечественником главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, а в сборной Голландии бок о бок играет со звездами "красных" вроде Виргила Ван Дейка, Райана Гравенберха и Коди Гакпо.
08.05.2025 17:00
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Спорная кандидатура. Фримпонг - латераль, а с учетом того, что Салах практически не отрабатывает в защите, нас снова ждет дырявый правый фланг.
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Если пол сборной Голландии не соберут - без шансов в след году
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