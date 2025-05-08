"Ливерпуль" готовится принять решение по Фримпонгу

Джереми Фримпонг "Ливерпуль" готовится принять решение о покупке правого защитника леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонга.

У "Ливерпуля" возникла потребность по усилению правого фланга обороны после того, как Трент Александер-Арнольд решил покинуть мерсисайдский клуб свободным агентом в конце сезона.

По информации talkSPORT, на радаре у "Ливерпуля" находится 24-летний Фримпонг, чей контракт позволяет ему покинуть "Байер" за фиксированную сумму в 35 миллионов евро (30 млн. фунтов).

Фримпонг является соотечественником главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота, а в сборной Голландии бок о бок играет со звездами "красных" вроде Виргила Ван Дейка, Райана Гравенберха и Коди Гакпо.


Метки Байер, Ливерпуль, Фримпонг

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2025 17:00

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  1. dexter 08.05.2025 17:30 # dexter
    Спорная кандидатура. Фримпонг - латераль, а с учетом того, что Салах практически не отрабатывает в защите, нас снова ждет дырявый правый фланг.

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  2. gidro-met 08.05.2025 17:01 # gidro-met
    Если пол сборной Голландии не соберут - без шансов в след году

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