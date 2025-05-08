Консорциум Бекхэма и Невилла приобрел "Солфорд"

Консорциум бывших игроков "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма и Гари Невилла приобрел клуб Лиги Два "Солфорд".

После заключения этой сделки Никки Батт, Райан Гиггз, Пол Скоулз и Фил Невилл — партнеры Бекхэма и Невилла по легендарному "Классу 92" — перестали быть совладельцами "Солфорда".



В указанный консорциум также вошли бывший банкир лорд Мервин Дэвис и бизнесмен Деклан Келли, которые вместе с Бекхэмом и Невиллом становятся четырьмя сопрезидентами "Солфорда" и полностью берут на себя управление клубом из четвертого английского дивизиона.



Изначально "Класс 92" еще в 2014 году пришел в "Солфорд", который четырежды повысился в классе за первые пять сезонов.



В 2019 году "Солфорд" был включен в Футбольную Лигу, но подняться из Лиги Два пока никак не может.