Консорциум Бекхэма и Невилла приобрел "Солфорд"
Консорциум бывших игроков "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма и Гари Невилла приобрел клуб Лиги Два "Солфорд".
После заключения этой сделки Никки Батт, Райан Гиггз, Пол Скоулз и Фил Невилл — партнеры Бекхэма и Невилла по легендарному "Классу 92" — перестали быть совладельцами "Солфорда".
В указанный консорциум также вошли бывший банкир лорд Мервин Дэвис и бизнесмен Деклан Келли, которые вместе с Бекхэмом и Невиллом становятся четырьмя сопрезидентами "Солфорда" и полностью берут на себя управление клубом из четвертого английского дивизиона.
Изначально "Класс 92" еще в 2014 году пришел в "Солфорд", который четырежды повысился в классе за первые пять сезонов.
В 2019 году "Солфорд" был включен в Футбольную Лигу, но подняться из Лиги Два пока никак не может.
08.05.2025 16:00
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