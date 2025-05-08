Эдегор — о вылете "Арсенала" из Лиги Чемпионов: "Нам нужно извлечь урок из этого"

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор призвал свою команду извлечь урок из своего разочаровывающего вылета с полуфинала Лиги Чемпионов.

Потерпев поражение 2:1 в Париже накануне, "Арсенал" проиграл двухматчевое противостояние с ПСЖ с общим счетом 3:1. Одновременно "канониры" оформили очередной сезон без трофеев.



Эдегор глубоко расстроен таким исходом, но надеется, что "Арсенал" правильно отреагирует на эту неудачу.



"Если честно, это очень больно. Мы действительно хорошо начали матч, владели инициативой, взяли игру под контроль и создали ряд больших моментов".



"Но, приходится повторяться, судьба матчей решается в штрафных площадях, и в этом мы были недостаточно хороши. Мы должны были действовать резче и эффективнее, а также не пропускать голы, как мы это сделали".



"Нам нужно сплотиться, оставаться сильными и извлечь урок из этого".



"Мы хотели пройти весь путь до конца и принести трофей этому клубу и нашим болельщикам".



"За мое время здесь у нас были тяжелые моменты, но я чувствую, что каждый раз мы возвращались сильнее. Это единственное, что вы можете".



"Это огромное разочарование, и я знаю, что каждый расстроен. Но мы лишь можем не опускать руки, продолжать совершенствоваться, продолжать учиться, оставаться сплоченными, поддерживать друг друга. Нам нужно убедиться, что мы попробуем снова", — цитирует Эдегора The Independent.