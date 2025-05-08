Эдегор — о вылете "Арсенала" из Лиги Чемпионов: "Нам нужно извлечь урок из этого"

Мартин Эдегор Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор призвал свою команду извлечь урок из своего разочаровывающего вылета с полуфинала Лиги Чемпионов.

Потерпев поражение 2:1 в Париже накануне, "Арсенал" проиграл двухматчевое противостояние с ПСЖ с общим счетом 3:1. Одновременно "канониры" оформили очередной сезон без трофеев.

Эдегор глубоко расстроен таким исходом, но надеется, что "Арсенал" правильно отреагирует на эту неудачу.

"Если честно, это очень больно. Мы действительно хорошо начали матч, владели инициативой, взяли игру под контроль и создали ряд больших моментов".

"Но, приходится повторяться, судьба матчей решается в штрафных площадях, и в этом мы были недостаточно хороши. Мы должны были действовать резче и эффективнее, а также не пропускать голы, как мы это сделали".

"Нам нужно сплотиться, оставаться сильными и извлечь урок из этого".

"Мы хотели пройти весь путь до конца и принести трофей этому клубу и нашим болельщикам".

"За мое время здесь у нас были тяжелые моменты, но я чувствую, что каждый раз мы возвращались сильнее. Это единственное, что вы можете".

"Это огромное разочарование, и я знаю, что каждый расстроен. Но мы лишь можем не опускать руки, продолжать совершенствоваться, продолжать учиться, оставаться сплоченными, поддерживать друг друга. Нам нужно убедиться, что мы попробуем снова", — цитирует Эдегора The Independent.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, ПСЖ, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 319

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 08.05.2025 15:51 # gidro-met
    Арсенхэм

    Ну а вообще - чем больше уроков , тем мудрее и опытнее будут )

    (ответить)

  2. redevils20 08.05.2025 15:42 # redevils20
    Арсенал такой же бестрофейник, как и ТТХ.
    Может пора объединиться? Хуже не будет

    (ответить)

  3. irbis85 08.05.2025 15:27 # irbis85
    в прошлом году тоже вылетели...сколько ещё уроков извлекать будете?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: