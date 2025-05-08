Светская хроника за четверг

"Арсенал" сделал предложение Лиаму Делапу. "Манчестер Юнайтед" следит за Мойзе Кином. "Ливерпуль" может подписать Кевина Де Брюйне. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Реалу" придется раскошелиться на 85 миллионов фунтов для приобретения защитника "Арсенала" Вильяма Салиба. (L'Equipe)



"Арсенал" озвучил свое предложение представителям нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа. (Football Transfers)



"Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" заинтересованы в 29-летнем нападающем "Байера" Патрике Шике. (Caught Offside)



"Юнайтед" следит за нападающим "Фиорентины" Мойзе Кином. (Foot Mercato)



Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш пока не дал своего ответа "Аль-Хилялю". (talkSPORT)



"Челси" и "Ливерпуль" лидируют в борьбе за защитника "Борнмута" Дина Хейсена. (TEAMtalk)



"Ливерпуль" сделал предложение полузащитнику Кевину Де Брюйне, покидающему "Манчестер Сити" свободным агентом. (Di Marzio)



"Ливерпуль" готов продать левого защитника Костаса Цимикаса. (Football Insider)



Приобретение защитника "Байера" Джереми Фримпонга стоило бы "Ливерпулю" 36 млн. фунтов. (Evening Standard)



"Милан" и "Наполи" интересуются вингером "Ливерпуля" Федерико Кьезой. (Calciomercato)



Нападающий Тимо Вернер может найти пристанище в "Фулхэме" и "Вест Хэме" посл окончания аренды в "Тоттенхэме". (talkSPORT)



"Астон Вилла" ищет замену своему первому номеру Эмилиано Мартинесу. (Daily Mail)



"Ньюкасл" опережает "Юнайтед" в борьбе за вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо. (TEAMtalk)



"Ньюкасл" следит за защитником "Байера" Джонатаном Та. (The Sun)



"Ювентус" выкупит Ллойда Келли у "Ньюкасла", потому что защитник сыграл достаточное количество матчей за время своей аренды. (Calciomercato)



"РБ Лейпциг" и дортмундская "Боруссия" сражаются за полузащитника "Сандерленда" Джоба Беллингема. (Sky Sport Germany)



Другое



"Арсенал" устроит "коридор почета" для "Ливерпуля" в предстоящем матче Премьер-Лиги. (Daily Mail)



Сын бывшего нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду был впервые вызван в юношескую сборную Португалии. (BBC)



Легенда "Юнайтед" Рио Фердинанд был госпитализирован, из-за чего не смог отработать матч Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Арсеналом" на телеканале TNT Sports. (The Telegraph)



Со следующего сезона Премьер-Лига разрешит видеооператорам выходить на поле во время празднований игроками забитых голов. (Daily Mail)