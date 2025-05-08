Анонс ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы

Бруну Фернандеш В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проведут свои ответные встречи в рамках 1/2 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АТЛЕТИК 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

Неделю назад "Юнайтед" на удивление легко разобрался с "Атлетиком", одержав победу в Бильбао со счетом 0:3. "Красным дьяволам" очень на руку оказались удаление и пенальти против соперника.

С тех пор "Юнайтед" успел потерпеть поражение 4:3 от "Брентфорда" в Премьер-Лиге, тогда как "Атлетик" без голов сыграл с "Реал Сосьедад" в Ла Лиге.

- За всю историю европейских турниров только одна команда проигрывала двухматчевое противостояние в плей-офф, если начинала с выездной победы с разницей в три гола или более. Это был "Маккаби Тель-Авив" против "Олимпиакоса" в 1/8 финала Лиги Конференций сезона 2023/24 (победа 1:4 на выезде, поражение 1:6 дома).

- В пяти последних матчах между "Юнайтед" и "Атлетиком" было забито 22 гола (в среднем по 4.4 за матч).

- "Атлетик" проиграл семь из девяти последних выездных матчей против английских команд в еврокубках (1 победа, 1 ничья).

- "Юнайтед" не проиграл ни одного из 13 матчей в Лиге Европы этого сезона (8 побед, 5 ничьих) и может стать только седьмой команды, достигшей финала соревнования без единого поражения.

- Прежде "Атлетик" только дважды проигрывал и дома, и на выезде в двухматчевом противостоянии в плей-офф еврокубков.

- "Юнайтед" проиграл только один из 30 последних домашних матчей в Лиге Европы (23 победы, 6 ничьих) — 0:1 против "Реал Сосьедад" в сентябре 2022.

- За всю свою историю "Юнайтед" еще никогда не проигрывал дома в еврокубках с разницей в три гола или более.

- "Юнайтед" является самой результативной командой в этом розыгрыше Лиги Европы — 31 гол.

- Четыре из семи выездных голов "Атлетика" в этом розыгрыше Лиги Европы забил Иньяки Уильямс.

- Рубен Аморим может стать первым со времен Томаса Тухеля из "Челси" в 2020/21 тренером, достигшим финала европейского турнира с английской командой в своем первом же сезоне.

В преддверии ответного матча "Юнайтед" потерял с травмой защитника Маттейса Де Лигта. Также не помогут команде Джонни Эванс, Эйден Хевен, Кристиан Эриксен и Тоби Колльер. Нуссаир Мазрауи вернется после передышки в минувший уикенд. Чидо Оби на Лигу Европы не заявлен.

БУДЕ-ГЛИМТ — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

Как и "Юнайтед", "Тоттенхэм" находится одной ногой в финале после того, как уверенно победил "Буде-Глимт" дома со счетом 3:1.

Однако для оформления выхода в финал команде Анге Постекоглу предстоит отправиться за полярный круг и сыграть на искусственном газоне стадиона в Буде.

- С момента ребрендинга Лиги Европы было 92 случая, когда в двухматчевом противостоянии плей-офф команда начинала с домашней победы с разницей в два гола или более. И только девять раз эта команда вылетала.

- "Буде-Глимт" проиграл все четыре своих матча против английских команд в еврокубках, включая домашнее поражение от "Арсенала" в октябре 2022 (0:1).

- "Тоттенхэм" выиграл все пять матчей против норвежских команд в еврокубках.

- "Буде-Глимт" проиграл семь из 12 последних матчей в плей-офф еврокубков (3 победы, 2 ничьи), все три победы на этом отрезке оформив дома.

- "Тоттенхэм" выиграл свой последний выездной матч в Лиге Европы (0:1 против "Айнтрахта"), но оформить две победы подряд за пределами своего поля не может с ноября 2013.

- Включая квалификацию, "Буде-Глимт" выиграл девять из 10 последних домашних матчей в еврокубках (1 поражения), во всех девяти забивая два гола или более.

- В этом розыгрыше Лиги Европы "Буде-Глимт" забил 19 голов дома — больше всех.

- В этом розыгрыше Лиги Европы у нападающего "Тоттенхэма" Доминика Соланке восемь результативных действий (4+4).

"Тоттенхэм" до конца сезона потерял с травмой колена полузащитника Джеймса Мэддисона, и Лукас Бергвалл составит его компанию в лазарете. Зато снова в строю Доминик Соланке. Сон Хен Мин идет на поправку, но в Норвегию не поехал.


Метки Атлетик, Буде-Глимт, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 08.05.2025 15:50 # gidro-met
    Сон к финалу будет готов , ох как збс)

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  2. gidro-met 08.05.2025 15:48 # gidro-met
    Даже без Мэдисона Шпоры на классе .

    У один мяч мож слить и пройти

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  3. zaeba1l 08.05.2025 15:47 # zaeba1l
    ТТХ сейчас без Сона. Каков их шанс?

    Я тут с одном корейцем нашим общаюсь. Он в Юж.Кореею периодически ездит. Полгода-года там живет, возвращается на месяц и опять туда.
    Я его спрашивал насчет Сона - мол, что о нем корейцы думают? Гордятся или презирают за то, что трофеев не берет ни в клубе, ни в сборной.
    Он ответил, что большинству, похер на него. Мало чего корейского в мире?.. У корейцев очень развито потребность быть лидером.
    Даже простой рабочий на заводе будет из кожи лезть, чтобы стать лучшим рабочим.
    Сон Хен Мин у них явно не "сын маминой подруг" ))

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  4. zheka000000 08.05.2025 15:35 # zheka000000
    "Завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче, а про блокаду Ленинграда будут говорить те, кто устроил блокаду Мариуполя. Будет парад цинизма, парад жёлчи и лжи. Будто не десятки государств-союзников, а лично Путин побеждал нацизм, будто он своими руками поднимал Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине", - Владимир Зеленский.

    База.

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  5. bembo 08.05.2025 15:15 # bembo
    нужно сегодня уверенно выходить в 8 финал еврокубков в истории ИМПЕРАТОРСИ
    воистину короли ЕВРОПЫ, гордость Британии.

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  6. amirhan-gurazhev 08.05.2025 15:10 # amirhan-gurazhev
    тут какой-то ебанутый долбоеб писал что испанские клубы доминируют в Европе и выигрывают трофеи, скажите пожалуйста сколько испанских клубов будет в финалах трёх европейских турниров?

    (ответить)

  7. superglor 08.05.2025 15:10 # superglor
    ОЖИДАНИЯ

    - Артета: "Мы более чем способны победить в Париже"
    - Мерино: "Мы выиграем ответный матч с ПСЖ"
    - Артета призвал "Арсенал" направить свою ярость на ПСЖ
    - Артета: "Мы должны отдать свою жизнь для выхода в финал Лиги Чемпионов"
    - Артета призвал "Арсенал" сделать "нечто исключительное" против ПСЖ
    - Райс: "Ничто не остановит нас от выхода в финал"

    РЕАЛЬНОСТЬ

    Пук среньк

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  8. halamadrid94 08.05.2025 15:01 # halamadrid94
    В этот день 12 лет назад Великий Сэр Алекс Фергюсон объявил о своем уходе из футбола. Роковой день для красных дьяволов.

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  9. halamadrid94 08.05.2025 14:59 # halamadrid94
    Микель Артета потратил более 700 миллионов фунтов стерлингов за время своей работы в «Арсенале» и выиграл всего один Кубок Англии и дважды Суперкубок Англии.

    Представьте , что сделал бы Эмери с такими вливаниями за столько сезонов.

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  10. narcot 08.05.2025 14:32 # narcot
    но ведь гей-псина говорила, что это нереально



    Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС по доходам от замороженных активов РФ, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль

    «Этот транш является частью справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю», — написал он.

    (ответить)

  11. narcot 08.05.2025 14:26 # narcot
    кекстера даже макароны поливают



    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    "Наполи" обратился к Де Брюйне

    Источник: http://fapl.ru/posts/114685/

    (ответить)

  12. kybi4eskoee6lo 08.05.2025 14:19 # kybi4eskoee6lo
    мать наркота, вместо подарка на день рождения сыну, просто каждый раз шептала ему на ухо: "убей себя"

    (ответить)

  13. kukuruzko 08.05.2025 14:07 # kukuruzko
    ебло императоров просит

    (ответить)

  14. bembo 08.05.2025 14:06 # bembo
    наконец-то дождались норм матчей.
    Смотреть на игру стоук сити в лч уже предельно подзаебало

    (ответить)

  15. hachidlo 08.05.2025 14:05 # hachidlo
    Все в ожидании матча Щолси.

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  16. chelsae88 08.05.2025 14:04 # chelsae88
    Калониры пидарасы как всегда позорят Англию в Европе

    (ответить)

  17. narcot 08.05.2025 13:36 # narcot
    бабца в церкви


    https://www.instagram.com/reel/DIp-ccboQAO

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  18. narcot 08.05.2025 13:34 # narcot
    хуляпедрид?


    https://www.instagram.com/reel/DJCENENMTx-

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  19. closer 08.05.2025 13:28 # closer
    Ну что, МЮ-буде глимт
    камон красиво

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  20. bembo 08.05.2025 13:12 # bembo
    пидралики на месте? или опять под шконочкой?

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