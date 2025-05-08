Анонс ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы

В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проведут свои ответные встречи в рамках 1/2 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АТЛЕТИК 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Неделю назад "Юнайтед" на удивление легко разобрался с "Атлетиком", одержав победу в Бильбао со счетом 0:3. "Красным дьяволам" очень на руку оказались удаление и пенальти против соперника.



С тех пор "Юнайтед" успел потерпеть поражение 4:3 от "Брентфорда" в Премьер-Лиге, тогда как "Атлетик" без голов сыграл с "Реал Сосьедад" в Ла Лиге.



- За всю историю европейских турниров только одна команда проигрывала двухматчевое противостояние в плей-офф, если начинала с выездной победы с разницей в три гола или более. Это был "Маккаби Тель-Авив" против "Олимпиакоса" в 1/8 финала Лиги Конференций сезона 2023/24 (победа 1:4 на выезде, поражение 1:6 дома).



- В пяти последних матчах между "Юнайтед" и "Атлетиком" было забито 22 гола (в среднем по 4.4 за матч).



- "Атлетик" проиграл семь из девяти последних выездных матчей против английских команд в еврокубках (1 победа, 1 ничья).



- "Юнайтед" не проиграл ни одного из 13 матчей в Лиге Европы этого сезона (8 побед, 5 ничьих) и может стать только седьмой команды, достигшей финала соревнования без единого поражения.



- Прежде "Атлетик" только дважды проигрывал и дома, и на выезде в двухматчевом противостоянии в плей-офф еврокубков.



- "Юнайтед" проиграл только один из 30 последних домашних матчей в Лиге Европы (23 победы, 6 ничьих) — 0:1 против "Реал Сосьедад" в сентябре 2022.



- За всю свою историю "Юнайтед" еще никогда не проигрывал дома в еврокубках с разницей в три гола или более.



- "Юнайтед" является самой результативной командой в этом розыгрыше Лиги Европы — 31 гол.



- Четыре из семи выездных голов "Атлетика" в этом розыгрыше Лиги Европы забил Иньяки Уильямс.



- Рубен Аморим может стать первым со времен Томаса Тухеля из "Челси" в 2020/21 тренером, достигшим финала европейского турнира с английской командой в своем первом же сезоне.



В преддверии ответного матча "Юнайтед" потерял с травмой защитника Маттейса Де Лигта. Также не помогут команде Джонни Эванс, Эйден Хевен, Кристиан Эриксен и Тоби Колльер. Нуссаир Мазрауи вернется после передышки в минувший уикенд. Чидо Оби на Лигу Европы не заявлен.



БУДЕ-ГЛИМТ — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Как и "Юнайтед", "Тоттенхэм" находится одной ногой в финале после того, как уверенно победил "Буде-Глимт" дома со счетом 3:1.



Однако для оформления выхода в финал команде Анге Постекоглу предстоит отправиться за полярный круг и сыграть на искусственном газоне стадиона в Буде.



- С момента ребрендинга Лиги Европы было 92 случая, когда в двухматчевом противостоянии плей-офф команда начинала с домашней победы с разницей в два гола или более. И только девять раз эта команда вылетала.



- "Буде-Глимт" проиграл все четыре своих матча против английских команд в еврокубках, включая домашнее поражение от "Арсенала" в октябре 2022 (0:1).



- "Тоттенхэм" выиграл все пять матчей против норвежских команд в еврокубках.



- "Буде-Глимт" проиграл семь из 12 последних матчей в плей-офф еврокубков (3 победы, 2 ничьи), все три победы на этом отрезке оформив дома.



- "Тоттенхэм" выиграл свой последний выездной матч в Лиге Европы (0:1 против "Айнтрахта"), но оформить две победы подряд за пределами своего поля не может с ноября 2013.



- Включая квалификацию, "Буде-Глимт" выиграл девять из 10 последних домашних матчей в еврокубках (1 поражения), во всех девяти забивая два гола или более.



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Буде-Глимт" забил 19 голов дома — больше всех.



- В этом розыгрыше Лиги Европы у нападающего "Тоттенхэма" Доминика Соланке восемь результативных действий (4+4).



"Тоттенхэм" до конца сезона потерял с травмой колена полузащитника Джеймса Мэддисона, и Лукас Бергвалл составит его компанию в лазарете. Зато снова в строю Доминик Соланке. Сон Хен Мин идет на поправку, но в Норвегию не поехал.