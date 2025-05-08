Анонс ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы
В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проведут свои ответные встречи в рамках 1/2 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АТЛЕТИК 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
Неделю назад "Юнайтед" на удивление легко разобрался с "Атлетиком", одержав победу в Бильбао со счетом 0:3. "Красным дьяволам" очень на руку оказались удаление и пенальти против соперника.
С тех пор "Юнайтед" успел потерпеть поражение 4:3 от "Брентфорда" в Премьер-Лиге, тогда как "Атлетик" без голов сыграл с "Реал Сосьедад" в Ла Лиге.
- За всю историю европейских турниров только одна команда проигрывала двухматчевое противостояние в плей-офф, если начинала с выездной победы с разницей в три гола или более. Это был "Маккаби Тель-Авив" против "Олимпиакоса" в 1/8 финала Лиги Конференций сезона 2023/24 (победа 1:4 на выезде, поражение 1:6 дома).
- В пяти последних матчах между "Юнайтед" и "Атлетиком" было забито 22 гола (в среднем по 4.4 за матч).
- "Атлетик" проиграл семь из девяти последних выездных матчей против английских команд в еврокубках (1 победа, 1 ничья).
- "Юнайтед" не проиграл ни одного из 13 матчей в Лиге Европы этого сезона (8 побед, 5 ничьих) и может стать только седьмой команды, достигшей финала соревнования без единого поражения.
- Прежде "Атлетик" только дважды проигрывал и дома, и на выезде в двухматчевом противостоянии в плей-офф еврокубков.
- "Юнайтед" проиграл только один из 30 последних домашних матчей в Лиге Европы (23 победы, 6 ничьих) — 0:1 против "Реал Сосьедад" в сентябре 2022.
- За всю свою историю "Юнайтед" еще никогда не проигрывал дома в еврокубках с разницей в три гола или более.
- "Юнайтед" является самой результативной командой в этом розыгрыше Лиги Европы — 31 гол.
- Четыре из семи выездных голов "Атлетика" в этом розыгрыше Лиги Европы забил Иньяки Уильямс.
- Рубен Аморим может стать первым со времен Томаса Тухеля из "Челси" в 2020/21 тренером, достигшим финала европейского турнира с английской командой в своем первом же сезоне.
В преддверии ответного матча "Юнайтед" потерял с травмой защитника Маттейса Де Лигта. Также не помогут команде Джонни Эванс, Эйден Хевен, Кристиан Эриксен и Тоби Колльер. Нуссаир Мазрауи вернется после передышки в минувший уикенд. Чидо Оби на Лигу Европы не заявлен.
БУДЕ-ГЛИМТ — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
Как и "Юнайтед", "Тоттенхэм" находится одной ногой в финале после того, как уверенно победил "Буде-Глимт" дома со счетом 3:1.
Однако для оформления выхода в финал команде Анге Постекоглу предстоит отправиться за полярный круг и сыграть на искусственном газоне стадиона в Буде.
- С момента ребрендинга Лиги Европы было 92 случая, когда в двухматчевом противостоянии плей-офф команда начинала с домашней победы с разницей в два гола или более. И только девять раз эта команда вылетала.
- "Буде-Глимт" проиграл все четыре своих матча против английских команд в еврокубках, включая домашнее поражение от "Арсенала" в октябре 2022 (0:1).
- "Тоттенхэм" выиграл все пять матчей против норвежских команд в еврокубках.
- "Буде-Глимт" проиграл семь из 12 последних матчей в плей-офф еврокубков (3 победы, 2 ничьи), все три победы на этом отрезке оформив дома.
- "Тоттенхэм" выиграл свой последний выездной матч в Лиге Европы (0:1 против "Айнтрахта"), но оформить две победы подряд за пределами своего поля не может с ноября 2013.
- Включая квалификацию, "Буде-Глимт" выиграл девять из 10 последних домашних матчей в еврокубках (1 поражения), во всех девяти забивая два гола или более.
- В этом розыгрыше Лиги Европы "Буде-Глимт" забил 19 голов дома — больше всех.
- В этом розыгрыше Лиги Европы у нападающего "Тоттенхэма" Доминика Соланке восемь результативных действий (4+4).
"Тоттенхэм" до конца сезона потерял с травмой колена полузащитника Джеймса Мэддисона, и Лукас Бергвалл составит его компанию в лазарете. Зато снова в строю Доминик Соланке. Сон Хен Мин идет на поправку, но в Норвегию не поехал.
08.05.2025 13:00
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Последние комментарии:
Сон к финалу будет готов , ох как збс)
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Даже без Мэдисона Шпоры на классе .
У один мяч мож слить и пройти
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ТТХ сейчас без Сона. Каков их шанс?
Я тут с одном корейцем нашим общаюсь. Он в Юж.Кореею периодически ездит. Полгода-года там живет, возвращается на месяц и опять туда.
Я его спрашивал насчет Сона - мол, что о нем корейцы думают? Гордятся или презирают за то, что трофеев не берет ни в клубе, ни в сборной.
Он ответил, что большинству, похер на него. Мало чего корейского в мире?.. У корейцев очень развито потребность быть лидером.
Даже простой рабочий на заводе будет из кожи лезть, чтобы стать лучшим рабочим.
Сон Хен Мин у них явно не "сын маминой подруг" ))
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"Завтра о зверствах нацистов будет говорить организатор братских могил в Буче, а про блокаду Ленинграда будут говорить те, кто устроил блокаду Мариуполя. Будет парад цинизма, парад жёлчи и лжи. Будто не десятки государств-союзников, а лично Путин побеждал нацизм, будто он своими руками поднимал Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине", - Владимир Зеленский.
База.
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нужно сегодня уверенно выходить в 8 финал еврокубков в истории ИМПЕРАТОРСИ
воистину короли ЕВРОПЫ, гордость Британии.
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тут какой-то ебанутый долбоеб писал что испанские клубы доминируют в Европе и выигрывают трофеи, скажите пожалуйста сколько испанских клубов будет в финалах трёх европейских турниров?
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ОЖИДАНИЯ
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РЕАЛЬНОСТЬ
Пук среньк
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В этот день 12 лет назад Великий Сэр Алекс Фергюсон объявил о своем уходе из футбола. Роковой день для красных дьяволов.
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Микель Артета потратил более 700 миллионов фунтов стерлингов за время своей работы в «Арсенале» и выиграл всего один Кубок Англии и дважды Суперкубок Англии.
Представьте , что сделал бы Эмери с такими вливаниями за столько сезонов.
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но ведь гей-псина говорила, что это нереально
Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС по доходам от замороженных активов РФ, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль
«Этот транш является частью справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю», — написал он.
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кекстера даже макароны поливают
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Наполи" обратился к Де Брюйне
Источник: http://fapl.ru/posts/114685/
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мать наркота, вместо подарка на день рождения сыну, просто каждый раз шептала ему на ухо: "убей себя"
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ебло императоров просит
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наконец-то дождались норм матчей.
Смотреть на игру стоук сити в лч уже предельно подзаебало
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Все в ожидании матча Щолси.
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Калониры пидарасы как всегда позорят Англию в Европе
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бабца в церкви
https://www.instagram.com/reel/DIp-ccboQAO
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хуляпедрид?
https://www.instagram.com/reel/DJCENENMTx-
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Ну что, МЮ-буде глимт
камон красиво
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пидралики на месте? или опять под шконочкой?
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