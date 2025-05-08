Вингер Джек Грилиш открыт к уходу из "Манчестер Сити" грядущим летом.

Грилиш весьма неудачно проводит этот сезон, в рамках Премьер-Лиги отметившись только семью появлениями в стартовом составе и забив один гол.



Затянувшийся спад Грилиша ставит под вопрос поездку 29-летнего игрока на Чемпионат Мира со сборной Англии в следующем году.



Поэтому Грилиш открыт к уходу из "Сити", предпочитая отправиться за пределы Премьер-Лиги, как утверждает The Sun со ссылкой на близкие к экс-капитану "Астон Виллы" источники.



Среди клубов, проявляющих интерес к Грилишу, называются "Наполи", "Милан" и дортмундская "Боруссия". Также Джека хотят видеть в Саудовской Аравии.