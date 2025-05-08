Грилиш открыт к уходу из "Сити"

Джек Грилиш Вингер Джек Грилиш открыт к уходу из "Манчестер Сити" грядущим летом.

Грилиш весьма неудачно проводит этот сезон, в рамках Премьер-Лиги отметившись только семью появлениями в стартовом составе и забив один гол.

Затянувшийся спад Грилиша ставит под вопрос поездку 29-летнего игрока на Чемпионат Мира со сборной Англии в следующем году.

Поэтому Грилиш открыт к уходу из "Сити", предпочитая отправиться за пределы Премьер-Лиги, как утверждает The Sun со ссылкой на близкие к экс-капитану "Астон Виллы" источники.

Среди клубов, проявляющих интерес к Грилишу, называются "Наполи", "Милан" и дортмундская "Боруссия". Также Джека хотят видеть в Саудовской Аравии.


Метки Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2025 12:00

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