"Наполи" обратился к Де Брюйне

Итальянский "Наполи" пытается договориться с полузащитником "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне.

Как известно, "Сити" решил не продлевать истекающий в конце сезона контракт Де Брюйне, хотя в последние недели Кевин говорит и демонстрирует, что он по-прежнему достаточно хорош для высшего уровня.



И вместо того, чтобы уезжать в Саудовскую Аравию или МЛС, Де Брюйне предоставилась возможность перебраться в Серию А и выступать бок о бок со своим партнером по сборной Бельгии Ромелу Лукаку.



По информации Sky Sports, "Наполи" уже установил контакт с окружением 33-летнего полузащитника, но согласование сделки выглядит сложной задачей.



Среди прочих клубов, договаривающихся с Де Брюйне, значится "Астон Вилла".