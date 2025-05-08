Постекоглу резко ответил Венгеру

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу резко возразил бывшему наставнику "Арсенала" Арсену Венгеру насчет допуска победителя Лиги Европы в Лигу Чемпионов.

В недавнем эфире beIN Sports Венгер заявил, что "Тоттенхэм" или "Манчестер Юнайтед" нельзя пускать в Лигу Чемпионов, если одна из этих команд выиграет Лигу Европы. Арсен указал, что Премьер-Лига и так имеет пять путевок в элитный европейский турнир.



По мнению Постекоглу, в данном случае за Венгера, 22 года тренировавшего "Арсенал", говорит его предвзятое отношение к соседям "канониров" по Северному Лондону.



"Правила есть правила. Почему это не было проблемой раньше? В прошлом году пятое место не давало пропуск в Лигу Чемпионов, в этом — дает".



"Тоттенхэм" творит безумные вещи с людьми. Стоит только заикнуться об этом клубе, и все они пытаются принизить нас всеми возможными способами".



"Я обладаю огромным уважением к Арсену, он является одной из легенд футбола. Но это "Тоттенхэм", они любят так относиться к нам. Пусть пытаются", — цитирует Постекоглу ESPN.