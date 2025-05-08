Аморим не знает, чего ожидать от "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что не знает, в каком обличии предстанет его команда в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против испанского "Атлетико".

Неделю назад "Юнайтед" показал великолепную игру в Бильбао, одержав победу со счетом 0:3.



По словам Аморима, его команда слишком нестабильна, даже на протяжении одного матча, поэтому Рубен не знает, чего ожидать от "Юнайтед" на "Олд Траффорд" в четверг вечером.



"В каком виде мы предстанем в ответном матче? Сложно сказать. Иногда во время матча мы предстаем одной командой, а затем что-нибудь происходит, и мы слегка теряем голову".



"Ясно, что мы не можем успокаиваться. Случиться может всякое, как показывает наш сезон. Мы должны понимать, что один гол или одно удаление могут все изменить, могут изменить характер матча. Вы убедились в этом неделю назад".



"Если вы посмотрите на нашу команду, то мы не можем сказать сегодня, что произойдет. В случае с некоторыми командами вы заранее знаете, как это будет. Вы знаете, чего от них ожидать, но с нами не так".



"Мне кажется, нам нужно забить, чтобы выйти в следующий раунд. Нам придется немного пострадать, чтобы достичь финала", — цитирует Аморима The Telegraph.